Дистрибьютор завода «Фабрика качества» модернизировал кассовую линию магазинов и разгрузил ИТ-департамент

Дистрибьютор мясоперерабатывающего завода «Фабрика качества» — компания «Волжская корзинка» — развивает сеть прилавочных магазинов в городах Поволжья: Сызрани, Саранске, Пензе и Тольятти. В мае 2022 г. ритейлер завершил обновление процессов, связанных с работой касс. По итогам проекта компания отметила улучшения в работе магазинов, снизила нагрузку на ИТ-департамент и начала использовать новые инструменты. Основой проекта стал перевод всех 100 касс магазинов на систему Set Retail. Интеграцию нового кассового ПО с ERP-системой настроили при поддержке компании «Арта».

Главное изменение — торговая сеть перешла на централизованную работу с кассами и весами в магазинах. С модулем Set Scales ритейлер автоматизировал загрузку ассортиментной матрицы на торговые весы, снизил трудозатраты операторов и вероятность ошибок, теперь процесс контролирует один координатор в центральном офисе. Регулярное обновление цен на ряд товаров по сети занимает 20 минут. Появился удобный инструмент отслеживания доставки данных до весов — видно, везде ли загрузилась информация, где нужно почистить память. Если при загрузке обрывается связь, то после восстановления каналов связи информация доходит без потерь.

Дополнительным бонусом стал инструмент фиксации цены — в системе всегда известно, когда и кто её поменял, это сделало процесс работы с ценами более прозрачным. Настроенный онлайн-доступ к данным о продажах помогает точнее составлять заказы для поставщиков, гибко формировать ассортимент в магазине.

Инструмент удаленного администрирования касс позволяет подключиться к кассам удаленно из любой точки, где есть интернет, производить настройку и устранять ошибки. Значительно упростилось и само «развертывание» касс — кассу на Set Retail можно запустить за 10-15 минут, что снизило трудозатраты ИТ-специалистов в три раза по сравнению с прошлой кассовой программой. Простой интерфейс системы ускорил работу кассиров, а время обучения новых продавцов сократилось с одного дня до получаса.

Компания также развивает пекарни — их кассы тоже заработали в Set Retail. После обновления ритейлер запустил во всех торговых точках акции лояльности. Теперь их настраивают централизованно, используя инструменты лояльности Set. Покупатели сети уже могут получать скидки на молочную продукцию в зависимости от срока годности, в пекарнях действуют акции по времени, скидки для пенсионеров, а кассиры могут делать скидки на товары собственного производства.

«В этом проекте мы автоматизировали многие наши бизнес-процессы, сделали их прозрачными и очень удобными для сотрудников. Отмечу, например, систему обновления касс, когда в одном окне работаешь сразу со всеми магазинами сети, или процесс загрузки товаров на весы. Все работает стабильно. Часть того, чем я ранее занимался сам, я смог передать коллегам и направить свое время на решение новых задач. Считаю наш проект успешным, вижу перспективы его дальнейшего развития с другими инструментами семейства Set и благодарю коллег из CSI за профессиональный подход» — отметил Дмитрий Лапин, ИТ-директор компании «Волжская корзинка».