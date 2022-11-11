«1С-Рарус» выпустила лицензии для дочерних обществ и филиалов к «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием»

«1С-Рарус» сообщила о том, что в продажу поступили электронные лицензии для дочерних обществ и филиалов к отраслевому программному продукту «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием».

Лицензии для дочерних обществ и филиалов предназначены для использования основных поставок программ в дополнительных локальных сетях (удаленных офисах) филиалов, организаций или отдельных юридических лиц холдинга, аффилированных с организацией-пользователем основной поставки продукта.

Эти лицензии помогут пользователям обеспечить лицензионное использование программ «1С» на территориально удаленных объектах гораздо дешевле по сравнению с приобретением обычных поставок.

«1С:ERP Управление птицеводческим предприятием» разработано для отрасли птицеводства России с сохранением функциональности «1С:ERP Управление предприятием». Конфигурация предназначена для автоматизации управленческого, бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку отчетности, в том числе отчетность АПК.

Основные отраслевые функции: планирование инкубации, выращивания молодняка, сбора яиц; управление инкубацией; управление выращиванием молодняка птицы; управление родительским и промышленным стадом птицы; управление кормами и ветеринарными препаратами птицеводства; переработка мяса птицы от забоя до склада готовой продукции производства.

Программный продукт зарегистрирован в реестре российского ПО. Продукт, выпущенный в виде поставки «Лицензия для дочерних обществ и филиалов», не является самостоятельным и может быть приобретен только при условии, что организация ранее приобрела основную поставку и оформила договор сопровождения «1С:ИТС» с дополнительным тарифным планом «1С:КП Отраслевой».