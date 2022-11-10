Softline оснастила «Кванториум» в гимназии Санкт-Петербурга

Компания Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла петербургской гимназии №441 создать «Кванториум» – детский технопарк для обучения школьников научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

В рамках проекта были оснащены лаборатории по физике, биологии и робототехнике. Теперь в «Кванториуме» преподают по учебной программе, а также проводятся внеклассные занятия по высокотехнологичным направлениям: хайтек, робототехника, информационные технологии, 3D, био, нано и медиа. Кроме того, в технопарке возможно проведение образовательных мероприятий для детей и педагогов из других школ.

Компания Softline оснастила «Кванториум» робототехническим оборудованием и цифровыми лабораториями, помогла провести пусконаладочные работы. Также запланировано ознакомительное занятие для педагогов и инженеров детского технопарка по работе с новыми современными устройствами.

Школьный «Кванториум» является частью федерального национального проекта «Образование». Детский технопарк поможет школьникам эффективнее освоить научно-исследовательские и инженерно-технические направления, а также сформирует креативное и критическое мышление и обеспечит развитие современных компетенций и навыков.

«Softline отлично справилась с поставленной задачей. Несмотря на логистические трудности, вызванные ситуацией на рынке, специалисты компании преодолели эти проблемы и завершили оснащение аудиторий к началу учебного года. Мы благодарны экспертам Softline за консультационную работу, которую они проводили на протяжении всего проекта, разъясняя все нюансы и тонкости создания технопарка. Мы уверены, наш новый “Кванториум” сможет мотивировать обучающихся, заинтересовать их сферой инноваций и высоких технологий, привлечет детей к научно-техническому творчеству», – отметила Нина Кулагина, директор ГБОУ Гимназии №441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

«Участие компании Softline в национальных проектах России является одним из приоритетных направлений. Проект по созданию “Кванториумов” существует с 2016 г., и с тех пор мы регулярно занимаемся оснащением детских технопарков. Наши специалисты понимают специфику и потребности отрасли и готовы не только поставлять и внедрять оборудование, но и консультировать заказчика на всех этапах реализации», – сказал Александр Гуркин, руководитель направления образовательных проектов Softline.