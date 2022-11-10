SOFROS внедрил в «Московской пивоваренной компании» единую систему управления НСИ

Внедрение единой системы управления нормативно-справочной информацией позволило обеспечить «Московской пивоваренной компании» централизованное ведение справочников и сделать работу с ними значительно проще для пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании Axelot.

«Московская пивоваренная компания» специализируется на производстве и продаже пива и безалкогольных напитков. В ее ассортименте как собственные, так и лицензионные марки. В состав компании входят современный пивоваренный завод, а также собственные дистрибьюторский и логистический центры.

Руководство «Московской пивоваренной компании» видело способ повышения экономической эффективности компании в совершенствовании инструментов управления нормативно-справочной информацией. Помочь в этой задаче смогли специалисты SOFROS, которые реализовали проект по внедрению системы «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией». В перечень работ вошли подготовка справочников к унификации, разработка единых принципов управления НСИ и обеспечение единства классификации, кодирования, именования однородных объектов НСИ во всех информационных системах

В компании доступ к справочникам с правами на изменение и добавление информации имеет значительное количество сотрудников, у каждого подразделения свой подход к формированию и ведению сводных справочников. Совокупность этих факторов может приводить к значительным потерям времени при работе с информацией, а также к появлению «дублей» данных, что в итоге влияет на скорость и точность бизнес-процессов.

Специалисты SOFROS начали свою работу с создания пакета локальных нормативных документов, формализующих технические и организационные аспекты управления НСИ. Далее состоялось внедрение системы «1С:MDM», которая была интегрирована в информационный ландшафт предприятия при помощи сервисной шины данных DATAREON ESB. Благодаря этому была организована единая «точка входа» для управления справочной информацией, используемая всеми системами компании, входящими в интеграционный контур: Navision (ERP);MS Dynamics (CRM);DELTA (SQL Database); MRKT; FINDWH (SQL Database); SOLVO (Oracle Database); NEON; СЭД (SharePoint); «1С:Зарплата и управление персоналом»; «Контур фокус» (внешний сервис).

Заказчик планировал сформировать в структуре компании отдельную группу управления НСИ, поэтому специалисты SOFROS также разработали методологическое и документальное обеспечение формирования новой службы.

Так как в бизнес-процессах создания и изменения записей справочников «Номенклатура» и «Контрагенты» участвуют профильные сотрудники (а это и логисты, и бухгалтеры, и сотрудники лаборатории, и т.д.), для них необходимо было облегчить заполнение справочников. Во-первых, специалисты SOFROS разработали классификаторы, за счет настройки которых по шаблону формируются наименования с указанием технических характеристик. Во-вторых, текстовые значения характеристик были унифицированы - пользователь выбирает значение из списка. В-третьих, в системе автоматизировано распределение задач между профильными сотрудниками и настроены бизнес-правила по ведению (заполнению) реквизитов справочника в зависимости от их роли. Каждый участник бизнес-процесса последовательно заполняет и проверяет атрибуты, по которым он является ответственным и по которым в рамках системы ему предоставлен доступ.

Кроме того, автоматизирован процесс получения данных о проверке поставщиков на благонадежность: пока проверка не пройдена, MDM-система не позволяет использовать данного поставщика в информационных системах компании.

В результате реализации проекта в «Московской пивоваренной компании» введена в эксплуатацию информационная система, обеспечивающая поддержку согласованной методологии управления единой системой НСИ. Теперь в компании централизованно управляются основные справочники «Товары», «Контрагенты» и «Сотрудники» и еще 33 дополнительных, устранен перекрестный обмен справочными данными и снижена трудоемкость интеграции систем. Введены и используются корпоративные стандарты классификации и кодирования, снижено время на ввод и корректировку позиций справочников, обеспечена целостность данных в MDM-системе и ИС-подписчиках.