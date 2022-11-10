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«Сберкорус» подключил «Детский мир» к своей системе обмена документами с поставщиками

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» создала возможность обмена электронными документами с контрагентами мультивертикального цифрового ритейлера «Детский мир» с помощью полностью российской системы «Сфера EDI».

В 2021 г. объем обмена электронными документами «Детского мира» и его поставщиков в сервисах «Сберкорус» вырос на 22%. После подключения к системе «Сфера EDI» ожидается дальнейший рост объема электронного документооборота.

«Детский мир» использует разные решения для электронного обмена данными с поставщиками «Сберкорус» с сентября 2014 г. Все настройки новой системы уже проведены, создана готовность к электронному обмену документами и данными с помощью полностью российского программного обеспечения.

Перевод компаний на российское программное обеспечение поможет создать устойчивые и полностью защищенные от внешнего влияния бизнес-процессы, обеспечивающие надежность и полноту работы всего российского бизнеса.

«Электронный документооборот и оперативный обмен данными значимо облегчает процессы работы с поставщиками. Сейчас для эффективности бизнеса переход на электронный обмен уже далеко не новинка, а некий обязательный минимум современного бизнес-процесса. Проект по переводу поставщиков на «Сфера EDI» в сотрудничестве со «Сберкорус» мы проводили в рамках импортозамещения, снижая риски зависимости от иностранных провайдеров. Сделали это в максимально сжатые сроки. И сотрудничество с провайдером планируем продолжать по разным направлениям: работа с перевозчиками, поставщиками, спецпроекты», — сказал руководитель портфеля проектов компании «Детский мир» Дмитрий Иванов.

«EDI-система электронного обмена данными нужна магазинам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в магазины. Перевод торговых площадок на российское программное обеспечение поможет обеспечить надежность и полноту поставок товаров в магазины. Система «Сфера EDI» разработана компанией «Сберкорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории РФ и надежно защищены современными средствами киберзащиты», — сказал руководитель проектов EDI в «Сберкорус» Александр Белобров.

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