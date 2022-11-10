«Росгосстрах» оценил уровень цифровизации в страховании

Уровень цифровизации в страховании растет: уже порядка 60% пользователей страховых услуг используют онлайн способы взаимодействия со страховыми компаниями. Это выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса*, проведенного к Форуму инновационных финансовых технологий Банка России — FINOPOLIS . При этом только 28,3% респондентов указали онлайн-сервисы как единственный способ оформления страховых услуг. Таким образом, потенциал развития онлайн-сервисов на страховом рынке является достаточно высоким.

39% респондентов предпочитают решать вопросы, связанные со страхованием, в офисах продаж или с помощью страховых агентов. При этом подавляющее большинство из них (88%) знают о возможности получения аналогичных услуг онлайн. На вопрос, почему они не пользуются такой опцией, 53% россиян ответили, что предпочитают живое общение с сотрудником.

СК «Росгосстрах» выяснила, какие услуги россияне оформляют с помощью онлайн-сервисов: оформление или продление страховых полисов (84%); услуги, связанные с ДМС (22%); заявление о страховом случае (18%); урегулирование страховых случаев (11%).

Самыми популярным полисом, который участники исследования оформляли онлайн, стал полис ОСАГО (63%). Интересно, что большинство автовладельцев (68%) готовы рассматривать вариант установки телематического устройства на свой автомобиль с целью удешевить для себя полис автострахования.

Также россияне часто оформляли онлайн полисы страхования жизни и здоровья (38%), страхования имущества (22%) и ипотечного страхования (20%).

Опрос показал высокий уровень удовлетворенности онлайн сервисами среди пользователей – 96%. Основными преимуществами оказались экономия времени (93%), отсутствие необходимости посещать офис (59%), возможность хранить полисы в электронном виде (46%). Среди драйверов неудовлетворенности респонденты назвали то, что не все вопросы можно решить онлайн (44%), часто возникают сбои в работе онлайн-сервисов (37%), либо им не хватает информации о продуктах и услугах (31%).

Основными каналами, в которых россияне осуществляют свои операции, являются сайты страховых компаний (55%), мобильные приложения (49%) и сайты-агрегаторы страховых услуг (25%).

Среди тех, кто уже сейчас пользуется онлайн сервисами, полностью перейти в онлайн готовы более половины опрошенных (52%), еще 48% рассматривают такой вариант. Именно эта доля пользователей является потенциалом для наращивания проникновения онлайн-сервисов.

«Индустрия страхования, как и банковская сфера, все больше идет в онлайн, процессы автоматизируются, упрощаются и становятся более быстрыми и понятными для клиентов, — отметил Денис Гузовский, руководитель блока информационных технологий СК «Росгосстрах». — Мы активно работаем над новыми продуктами и услугами с цифровой составляющей, совершенствуем ИТ-архитектуру компании, внедряем электронный документооборот на всех этапах взаимодействия с клиентом. В рамках развития цифровой стратегии компании разрабатывается единый личный кабинет для клиентов, где люди в одном приложении смогут видеть полный комплекс своих страховых продуктов в “Росгосстрахе” и решать любые вопросы, будь то запись к врачу по ДМС, страхование квартиры или ремонт машины по каско».

*Репрезентативный опрос проведен в ноябре 2022 г. среди 2017 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

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ПАО СК «Росгосстрах» — участник отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории России действуют более 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.