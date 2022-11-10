Посетите первую выставку электронной продукции российского производства «Электроника России»

Даты и место проведения: 22-24 ноября 2022 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1)

Выставка пройдет при официальной поддержке Минпромторга России.

Организатор выставки – компания «МВК».

Официальные партнеры – «АКРП – Консорциум дизайн-центров» и Ассоциация «Консорциум «Базис».

В числе участников выставки «Электроника России» ведущие компании отрасли: F+ tech, Meiji Techno, НПП - «Алмаз», Аргус-ЭТ, БайтТэрг, Глобал Инжиниринг, Диполь, ДС-Роботикс, ИНИЦИАТИВА, Кварц, Интеграл, Концерн Созвездие», Лаборатория вакуумных технологий, Мегаполис-Телеком, НПФ Микран и т.д. Ознакомиться с полным списком компаний-участников можно на официальном сайте выставки в разделе «Список участников».

Выставку сопровождает насыщенная деловая программа по следующим направлениям:

22 ноября

Отечественное инженерное ПО для радиоэлектронной промышленности.

Российская система проектирования микроэлектроники.

23 ноября

Базис отраслевого развития.

Стратегия развития высокотехнологичной отрасли радиоэлектронной промышленности. Кадровый аспект.

Новые и старые вызовы для отечественных разработчиков САПР электроники.

Тенденции и перспективы развития робототехники и систем. интеллектуального управления в Российской Федерации.

24 ноября

Технологический суверенитет российской электроники в производстве печатных плат.

Круглый стол Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на тему «Вовлечение организаций среднего и малого предпринимательства в развитие электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации».

ОТКРЫТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Совета АНО «Консорциум Светотехника» совместно с Комиссией по развитию светотехнической, светодиодной, электротехнической отрасли и фотоники Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на тему: «Нужна ли России отечественная светотехника».

Подробная программа мероприятий >>

Посещение выставки «Электроника России» – это уникальная возможность:

познакомиться с передовыми достижениями российских предприятий;

оценить новинки электронной продукции отечественного производства;

выбрать продукцию для решения технологических задач Вашего предприятия;

собрать контакты новых перспективных поставщиков;

договориться о выгодных условиях сотрудничества;

получить актуальную профессиональную информацию на мероприятиях деловой программы выставки.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду cnews на официальном сайте выставки rus-elektronika.ru.