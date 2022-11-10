Посетите первую выставку электронной продукции российского производства «Электроника России»
Даты и место проведения: 22-24 ноября 2022 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1)
Выставка пройдет при официальной поддержке Минпромторга России.
Организатор выставки – компания «МВК».
Официальные партнеры – «АКРП – Консорциум дизайн-центров» и Ассоциация «Консорциум «Базис».
В числе участников выставки «Электроника России» ведущие компании отрасли: F+ tech, Meiji Techno, НПП - «Алмаз», Аргус-ЭТ, БайтТэрг, Глобал Инжиниринг, Диполь, ДС-Роботикс, ИНИЦИАТИВА, Кварц, Интеграл, Концерн Созвездие», Лаборатория вакуумных технологий, Мегаполис-Телеком, НПФ Микран и т.д. Ознакомиться с полным списком компаний-участников можно на официальном сайте выставки в разделе «Список участников».
Выставку сопровождает насыщенная деловая программа по следующим направлениям:
22 ноября
- Отечественное инженерное ПО для радиоэлектронной промышленности.
- Российская система проектирования микроэлектроники.
23 ноября
- Базис отраслевого развития.
- Стратегия развития высокотехнологичной отрасли радиоэлектронной промышленности. Кадровый аспект.
- Новые и старые вызовы для отечественных разработчиков САПР электроники.
- Тенденции и перспективы развития робототехники и систем. интеллектуального управления в Российской Федерации.
24 ноября
- Технологический суверенитет российской электроники в производстве печатных плат.
- Круглый стол Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на тему «Вовлечение организаций среднего и малого предпринимательства в развитие электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации».
- ОТКРЫТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Совета АНО «Консорциум Светотехника» совместно с Комиссией по развитию светотехнической, светодиодной, электротехнической отрасли и фотоники Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на тему: «Нужна ли России отечественная светотехника».
Подробная программа мероприятий >>
Посещение выставки «Электроника России» – это уникальная возможность:
- познакомиться с передовыми достижениями российских предприятий;
- оценить новинки электронной продукции отечественного производства;
- выбрать продукцию для решения технологических задач Вашего предприятия;
- собрать контакты новых перспективных поставщиков;
- договориться о выгодных условиях сотрудничества;
- получить актуальную профессиональную информацию на мероприятиях деловой программы выставки.
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду cnews на официальном сайте выставки rus-elektronika.ru.■ Токен: Pb3XmBtzt9kYtCpR3kcRuwjMReoqrDb4tgqYarCРекламодатель: ООО «МВК»ИНН/ОГРН: 7725558003/1057749681681Сайт: https://mvk.ru/ru-RU/