ГК «Фаско+» запустила бесплатное мобильное приложение для садоводов

ГК «Фаско+», в числе которых сеть садовых центров «Дарвин», запустила мобильное приложение «Умный сад» HoGa (HomeGarden). HoGa дает возможность получать экспертные консультации и помощь специалистов абсолютно бесплатно, а также позволяет садоводам делать покупки, находясь на участке. По мере наращивания функционала приложение превратилось в «Умный сад» — экосистему сервисов для садоводов в одном приложении. Об этом CNews сообщили представители компании Lad.

В августе 2021 г. специалисты Lad приступили к разработке мобильного приложения HoGa (HomeGarden). Изначально отталкивались от гипотезы: позволить клиентам делать покупки онлайн, не ограничиваясь визитами в садовый центр по пути на дачу и обратно. Для пользователей это означает комфорт купить в несколько кликов все необходимые товары с доставкой прямо на участок, для ритейлера — развитие направления онлайн-продаж и сервисов.

По мере разработки приложение HoGa наполняли полезными для садоводов инструментами — так оно стало ядром цифровой экосистемы, которая не только предлагает клиенту продукцию в формате интернет-магазина, но и предоставляет «личного садовника», который напомнит укрыть розы, предупредит о надвигающейся грозе или, подскажет, какой сорт георгинов высажен на клумбе.

Первый релиз вышел 15 октября 2021 г. К дачному сезону 2022 г MVP приложения было полностью рабочим с базовым набором сервисов и доступно для бесплатного скачивания на AppStore и GooglePlay со следующим функционалом: прогноз погоды на участке на основании данных его геолокации; встроенный календарь работ в саду; сервис определения растений и их заболеваний по фотографии с помощью нейросети; консультации агронома в чате с ответом в течение 24 часов и полезные статьи от специалистов; Интерактивная карта участка и перечень всех объектов, с возможностью завести отдельную карточку с описанием и фото для каждого растения; Каталог товаров и услуг для сада, огорода (в карточках растений дана полная информация по посадке и уходу) и загородной жизни с возможностью оформить покупку и доставку.

Бэкенд-система приложения интегрирована с учетной системой компании «1С:ERP» для обмена данными по следующему механизму: из «1C» в «HoGa» — номенклатура товаров и услуг, цены; из приложения в учетную систему: размещенные пользователями заказы, оплаты, статусы заказов.

Параллельно с разработкой фронтового решения «HoGa» компания запустила проект по модернизации бэк-офиса, который дал бы возможность развивать внутренние процессы в соответствии с требованиями бизнеса. С участием специалистов Lad перевели из «1С:УПП» в «1С:ERP» оперативный контур, бухгалтерский контур, регламентированный учет, корпоративное бюджетирование и казначейство, а также интегрировали «1С:ERP» с системами WMS «Кортес» и «Антор».

В рамках перехода на «1С:Документооборот»: перенесли в новую систему бизнес-процесс по согласованию заявок на расходование денежных средств, настроили виды документов с различными правами и механизмы обмена между «1С:ДО» и ERP-системой, написали регламентное задание, которое оповещает сотрудников и их руководителей о невыполненных задачах, а также развернули мобильную версию «1С:ДО» с типовым функционалом.

Алексей Северухин, директор проектного офиса ИТ-компании Lad: «Слоган нашей компании: “Делаем бизнес цифровым”. Это не просто слова, когда мы видим результаты проектов, подобных тому, что реализовали для ГК “Фаско+”. Для цифровизации бизнес-процессов заказчика были использованы разные платформы и стеки технологий, а также применяли знания из различных областей: от автоматизации бизнеса на базе программных продуктов 1С до технологий машинного обучения. В итоге помогли заказчику сформировать полностью рабочую экосистему цифровых инструментов, которые органично интегрированы в ИТ-ландшафт компании и взаимодействуют друг с другом, делая бизнес заказчика масштабируемым».

Павел Ершов, генеральный директор ГК «Фаско+»: «Основная идея нашей экосистемы — поставить в центр клиента и декомпозировать с помощью современных информационных технологий его потребности до структур, которые занимаются его обслуживанием и производством продукции. И максимально быстро, конечно, удовлетворять эту потребность, давать клиенту обратную связь и анализировать возникающие отклонения».

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ГК «Фаско+» — многопрофильный холдинг, участник рынка товаров для дома, сада и огорода. В состав холдинга входят: производственно-складской комплекс в д. Снопово и г. Гусь-Хрустальный: производство торфяной продукции, удобрений, семян и средств защиты растений; дистрибуция товаров собственного производства по всей территории России и странам СНГ; два питомника: «Тимирязевский» (МО) и «Лаванда» (Крым), где выращивают более 1000 видов растений; сеть садовых центров «Дарвин», первый из которых открылся в Солнечногорске в 2011 г.. На данный момент компания представлена четырьмя гипермаркетами в Солнечногорске, Зеленограде, Подольске и Пушкино, а также сезонной площадкой на Дмитровском шоссе. Общая площадь садовых центров, включая теплые, закрытые зоны, открытые площадки для торговли, составляет более 20 тыс кв. м.

Lad – технологическая компания и системный интегратор с федеральными и региональными проектами в B2B и B2C-сегментах. Является франчайзи фирмы «1С» с 30-летним опытом на рынке. Управление проектами выполняется по системе качества ISO 9001:2015. В продуктовом портфеле компании проекты автоматизации предприятий любой сложности: от инсталляции типовых программ до полномасштабных проектов внедрения. Офисы находятся в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Численность компании составляет более 600 сотрудников.