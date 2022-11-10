ELMA представила новое решение ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам

Компания ELMA представила новую платформу ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Решение содержит полный набор инструментов для выстраивания коммуникации, автоматизации задач и стандартизации самых разных процессов, необходимых для работы любого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Ключевой блок платформы отвечает за омниканальное взаимодействие. Благодаря нему компании смогут не только поддерживать связь с клиентами и сотрудниками во всех популярных мессенджерах, но и бесшовно, не теряя нити взаимодействия даже при переходе из канала в канал и длительных перерывах в диалогах, раз за разом доводить коммуникацию до результата.

Помимо выстроенной коммуникации, платформа позволяет стандартизировать и регламентировать внутренние бизнес-процессы, и тиражировать выстроенные в единой логике процессы на другие отделы. Например, внедряя готовое решение по управлению обращениями ServiceDesk, компании в дальнейшем смогут наращивать функционал, добавляя решения по работе с клиентами, лидами, оборудованием. Такой подход модульного присоединения дополнительных функций и возможностей к единой ИТ-системе помогает компаниям не тратить ресурсы на сложные интеграции и поддержку разных систем.

Функционал ELMA365 Service можно расширять, выбирая и готовые отраслевые бизнес-решения: для ритейлеров, банков, страховых и ИТ-компаний, общих центров обслуживания, производственных компаний и компаний с филиальной структурой.

Платформа ELMA365 Service ориентирована на компании среднего и крупного бизнеса, а количество пользователей системы не ограничено ее техническими возможностями. Low-code архитектура платформы делает ее более гибкой и адаптивной под бизнес-логику разных компаний, благодаря чему можно быстро проектировать и внедрять собственные решения без привлечения разработчиков или использовать готовые из стора.

«Общаясь с нашими клиентами и заказчиками, глубоко анализируя их потребности на пути к качественному сервису, мы решили сделать решение ELMA365 Service, которое в полной мере сможет обслуживать процессы внутреннего сервиса, разгружать сотрудников технических отделов, бухгалтерии, АХО, HR и др., повышать конверсию в продажу, увеличивать LTV и NPS клиентов и выстраивать сервис высокого уровня в каждой точке касания с клиентом, сотрудником и партнером», – сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365 Service.

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ELMA – российская ИТ-компания, разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения. С 2008 г. более 3000 компаний в России и СНГ внедрили и используют программные продукты ELMA. ELMA365 призвана лучшей СЭД в СНГ по версии CNews, входит в Единый реестр российского ПО.