«Датапакс» запустила новое мобильное приложение «Нижнекамск транспорт» в рекордно короткие сроки

Компании-разработчику «Датапакс» потребовалось всего две недели для предоставления мобильного сервиса пассажирам общественного транспорта города Нижнекамска. С помощью приложения пользователи могут отслеживать передвижение транспортных средств в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

Перед администрацией города Нижнекамска стояла задача разработать для жителей удобное мобильное приложение для планирования маршрута. Разработчики компании «Датапакс» предложили запустить полностью готовый цифровой сервис в короткие сроки, и уже спустя две недели мобильное приложение стало доступно для скачивания в Google Play и App Store.

«Мобильное приложение «Нижнекамск транспорт» запущено в целях повышения качества обслуживания и информирования пассажиров. Оно показывает местоположение автобусов и трамваев на карте, актуальное расписание, прогнозируемое время прибытия транспорта на остановку и позволяет построить оптимальный маршрут с учетом пересадок. Совместно с “Датапакс” мы прорабатываем вопрос запуска в приложении функции для слабовидящих», – отметил Рафаэль Игтисамов, заместитель руководителя Исполнительного комитета НМР.

«Удобно, когда вся необходимая информация о городском общественном транспорте представлена в одном приложении. Пассажиры могут экономить не менее 10% времени в пути, планируя свой маршрут с помощью приложения. Достаточно указать место отправления и конечную точку прибытия, после чего приложение построит удобные варианты маршрутов и покажет, где при необходимости нужно сделать пересадку», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

Пользователи мобильного приложения «Нижнекамск транспорт» могут оставлять отзывы и предложения в разделе «Поддержка», это поможет разработчикам развивать приложение и сделать его еще более полезным для пассажиров.

Это не первый проект «Датапакс» в республике Татарстан. В августе 2021 г. компания запустила мобильное приложение «Казань транспорт». А уже в декабре 2021 г. в мобильном приложении заработал сервис «умной» оплаты проезда в трамваях и троллейбусах города Казани. Пассажиры могут оплатить проезд с любого удобного места. Приложение, взаимодействуя со специальным датчиком в салоне транспортного средства, само определяет, на какой остановке пассажир зашел и какова стоимость проезда. Пользователю остается только подтвердить оплату одним кликом. С момента запуска мобильное приложение «Казань транспорт» установили около 20 тыс. человек.

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ООО «Датапакс» – российский разработчик и оператор информационно-технологических решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок– комплексный инструмент MaaS, включающий сервисы для органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров.