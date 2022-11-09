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ИТ-решение для работы с файлами организации Picvario теперь доступно для малого и среднего бизнеса

Система управления корпоративным контентом была разработана ИТ-компанией Picvario для хранения, поиска, организации и распространения файлов. В число клиентов компании входят такие крупные игроки, как «Сбермаркетинг», РБК, «Страна Росатом», ВШЭ, «Полиметалл», «Уралхим», «Северсталь», «РусГидро» и др.

Новые тарифы от Picvario сделают систему более доступной для компаний любого размера. Благодаря современным подходам, система ускоряет и упрощает работу с контентом.

На платформе можно мгновенно найти требуемые файлы. Это возможно благодаря наличию метаданных, которые содержат краткую текстовую информацию, описывающую файл. Искать актив можно и с помощью функции полнотекстового поиска, то есть по его содержимому. Так, найти файл возможно всего в несколько кликов.

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Picvario

Система поддерживает разнородный контент: текстовые, табличные документы, фото, видео, аудиоматериалы – любые форматы данных.

Платформа формирует превью из файлов любого размера и форматов для быстрого предпросмотра. Picvario предлагает единое пространство для совместной работы внутренних и внешних пользователей: сотрудников, клиентов, партнеров организации. Ограничений по количеству пользователей платформы нет. При этом есть функция настройки прав доступа на просмотр, редактирование, скачивание и удаление файлов;

Весь контент организации доступен из одного окна, благодаря интеграции с внешними хранилищами. Таким образом, искать файлы организации можно не только на платформе Picvario, но и на сторонних хранилищах, которые были подключены к платформе.

Picvario поддерживает функции искусственного интеллекта для работы с контентом: распознавание лиц и объектов, автоматический перевод метаданных на любые языки. На платформе можно контролировать, кто пользуется системой, и какие файлы выгружают пользователи.

Picvario предлагает единую платформу для управления файлами в разных хранилищах с контролем прав доступа, умным поиском и искусственным интеллектом. При этом версию платформы можно будет подобрать под задачи компании.

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