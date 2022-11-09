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«Эр-телеком» стал поставщиком решений на платформе Lanit Document Management

Российская телекоммуникационная компания «Эр-телеком» (ЭРТХ) и «Ланит» заключили партнерское соглашение о распространении и внедрении решений на платформе Lanit Document Management (LDM). ЭРТХ расширяет портфель цифровых продуктов и становится поставщиком СЭД для своих заказчиков.

Внедрение систем электронного документооборота – приоритетная задача как для бизнеса, так и для производственных предприятий, поскольку значительно повышает экономическую эффективность организации, облегчает и ускоряет бизнес-процессы. Предлагаемые «Ланит» решения LDM.Express и «LDM.КЭДО» – коробочные решения на базе платформы Lanit Document Management (LDM), которая на рынке уже более двадцати лет.

«Для многих предприятий мы уже перестали быть исключительно телеком-компанией: помимо связи и интернета, мы также реализуем комплексные проекты для крупных федеральных компаний, предлагаем облачные решения, строим ЦОДы, «умные города», оснащаем предприятия средствами видеоаналитики, создаем решения на базе IoT и многое другое. Теперь мы также сможем предложить клиентам востребованный инструмент для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов – СЭД отечественного вендора, созданный компанией с более чем двадцатилетним опытом», – сказал Дмитрий Антипов, директор по федеральным и сетевым клиентам «Эр-телеком».

Оба решения – «LDM.КЭДО», LDM.Express – быстро разворачиваются, легко масштабируются на любое количество пользователей и позволяют настроить электронный документооборот, в том числе в крупных и территориально распределенных организациях, что было неоднократно осуществлено на практике, отмечают в компании «Ланит». Среди других преимуществ – высокий уровень информационной безопасности, подтвержденный, в том числе государственной сертификацией.

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