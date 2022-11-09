«Базальт СПО» и Минцифры Иркутской области планируют развернуть региональный центр компетенций по продуктам «Базальт СПО» и российскому свободному ПО

Компания «Базальт СПО» и Министерство цифрового развития и связи Иркутской области заключили соглашение о долгосрочном комплексном сотрудничестве. Цель – популяризация и распространение российского программного обеспечения в регионе. Документ подписали Игорь Рыморенко, министр цифрового развития и связи Иркутской области, и Евгения Крынина, директор по продажам компании «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Соглашение предусматривает совместную работу по переводу цифровой инфраструктуры региона на отечественные решения, популяризацию российского программного обеспечения, а также реализацию образовательных инициатив в рамках национального проекта «Цифровая экономика России».

«Иркутская область взяла курс на переход с импортного на отечественное ПО. Вместе с коллегами из “Базальт СПО” мы будем решать эти задачи», – отметил Игорь Рыморенко, министр цифрового развития и связи Иркутской области.

Первый совместный проект уже стартовал: «Базальт СПО» и Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) заключили соглашение в образовательной, производственной, научно-исследовательской, инновационной и социально-экономической сферах. Московские и иркутские специалисты будут вместе проводить мероприятия по профессиональному ориентированию, вести образовательную, методическую, воспитательную, научную и редакционно-издательскую деятельность при подготовке бакалавров и магистров, вместе проводить исследования, экспериментальные, научно-методические и проектные работ по перспективным направлениям науки и технологий и др. «Базальт СПО» обеспечит экспертную оценку потенциала ИРНИТУ в сфере информационных технологий, а также поможет организовать производственную практику студентов вуза. Партнеры планируют создать условия для капитализации образовательных, научных и технологических результатов в сфере информационных технологий по всем отраслям Иркутской области.

«Мы благодарны “Базальт СПО” за участие в решении ключевой задачи университета – подготовке квалифицированных кадров, – сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. – Сегодня российские предприятия и организации массово переходят на отечественное программное обеспечение, поэтому работе с российским ПО необходимо научить не только будущих ИТ-специалистов, но и студентов других специальностей. Эту работу университет ведет в рамках государственной программы “Приоритет 2030”, большую поддержку в ее реализации оказывает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Объединение усилий ИРНИТУ, регионального Правительства и разработчиков отечественного ПО позволяет нам развивать дополнительное образование для студентов разных специальностей по направлению цифровой грамотности».

Проект ИРНИТУ развивается в соответствии с «дорожной картой» миграции региона на отечественное ПО. Ее представила Евгения Крынина, руководитель отдела продаж компании «Базальт СПО» в докладе «Альтернативная цифровая трансформация» на Приангарском форуме цифровых решений iDigital-38. Ряд положений «дорожной карты» участники форума включили в итоговый документ. Они отметили, в частности, что переход на российское прикладное ПО должен происходить с обязательным учетом его совместимости его с российскими операционными системами, а для дальнейшего развития отечественного ПО обязательно надо наладить получение вендорами обратной связи от пользователей. «Предприятиям и организациям Иркутской области предстоит большая работа по переводу ИТ-инфраструктур на отечественное программное обеспечение, – отметила Евгения Крынина, руководитель отдела продаж компании «Базальт СПО». – Мы поможем коллегам решить эту задачу быстро, качественно и экономно. В наших совместных ближайших планах – развернуть региональный центр компетенций по продуктам “Базальт СПО” и российскому свободному ПО. Здесь мы сконцентрируем всю имеющуюся экспертизу по работе с российскими программными продуктами, и будем передавать знания и опыт организациям и предприятия Иркутской области».

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«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.

Министерство цифрового развития и связи Иркутской области реализует национальную программу «Цифровая экономика России» на территории региона, занимается развитием и внедрением информационных и коммуникационных технологий, реализует государственную политику в области связи и навигационной деятельности на территории Иркутской области, ведет информационное, аналитическое, организационное и методическое сопровождение мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) — российский технический университет, основан в 1930 г. В 2010 г. вузу присвоен статус «национальный исследовательский университет». Сегодня в ИРНИТУ обучается около 18 тыс. студентов по 114 направлениям подготовки.