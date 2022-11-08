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Время ожидания на линии поддержки корпоративных клиентов в Сбербанке сократилось в 2,5 раза

Сбербанк за год сократил время ожидания на линии поддержки корпоративных клиентов в 2,5 раза — с 48 до 18 секунд. Такого результата банк добился благодаря развитию предиктивной маршрутизации — инновационной технологии, которая соединяет абонента с нужным оператором. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Нейросеть автоматически определяет тему обращения и переключает звонящего на самого компетентного в этом вопросе специалиста. Для этого искусственный интеллект анализирует огромный массив данных: историю взаимодействия с клиентом, предыдущие запросы клиента в приложении «Сбербизнес», его трансакции, отправленные ему СМС и пуш-уведомления, информацию из CRM-систем и др.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка: «Сбербанк стремится предвосхищать потребности клиентов, предоставлять максимально надёжное и комфортное обслуживание. Мы очень хорошо понимаем всю ценность времени — ключевого ресурса в жизни. Новые технологии высвобождают время, которое предприниматели могут посвятить развитию бизнеса. Сегодня предиктивная маршрутизация работает более чем в 70% клиентских обращений, а к концу года эта цифра вырастет до 80%. Мы продолжаем совершенствовать все наши процессы, чтобы помогать клиентам ещё быстрее и качественнее».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов России, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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