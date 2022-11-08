Новый класс АТС MANGO OFFICE признан технологическим прорывом года на CNews FORUM 2022

Решение MANGO OFFICE признано технологическим прорывом года по версии CNews Awards. Лауреатом премии, которая состоялось в рамках «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра», стала Гибридная АТС.

Награды получили лучшие российские разработчики цифровых продуктов и наиболее значимые проекты в сфере ИТ. Победителей определяло более 1600 представителей российского рынка ИТ и коммуникаций, журналистов и других участников CNews FORUM. Компания MANGO OFFICE выдвинула на премию новый вид АТС, который представляет собой сочетание традиционной и облачной телеком-инфраструктур. Решение было признано экспертами технологическим прорывом года.

«MANGO OFFICE предложила рынку принципиально новый подход, открывающий крупному бизнесу возможность создавать корпоративные коммуникации будущего», — отметили организаторы премии.

Новый продукт в области бизнес-коммуникаций представлен как гибридная АТС. Решение позволяет заказчикам обеспечивать защиту конфиденциальных данных на высоком уровне и сохранять гибкость благодаря вычислению больших объемов данных на серверах поставщика. Звонки, проходящие через интернет, защищены шифрованием голосового и сигнального трафика. Это обеспечивает безопасность внешних коммуникаций. Звонки между сотрудниками не покидают корпоративную сеть. Записи разговоров хранятся локально, на оборудовании клиента и не выходят за периметр заказчика. При этом все экономические преимущества и возможности гибридной АТС такие же, как у облачного решения.

«Мы признательны за столь высокую оценку нашей работы, — сказал Николай Бабкин, руководитель отдела управления продуктами MANGO OFFICE. — В связи с изменениями ситуации на ИТ-рынке для нас было важно предложить своевременное и эффективное решение. Гибридная АТС позволяет бизнесу снизить стоимость содержания собственной телеком-инфраструктуры и оперативно масштабировать бизнес без использования дополнительного серверного оборудования. Очень рады, что технологию отметили профессионалы российского бизнеса и ИТ-рынка».

Премия CNews Awards проводится уже в 12-й раз и призвана доказать общественную значимость вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики России.