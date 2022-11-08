CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Для приложений в ОС «Аврора 4.0» стало доступно распознавание голоса

Компания iCore разработала компонент распознавания голосового ввода AVERS для приложений в ОС «Аврора», который позволяет быстро и удобно передавать команды и текстовые данные без использования ручного ввода

Компонент распознавания голосового ввода AVERS (Aurora VoicE Recognition Soft) предоставляет собой набор библиотек для ОС «Аврора» и демо-приложение для записи голосового сообщения и перевода его в текст в офлайн-режиме.

Архитектура AVERS включает два модуля. Модуль «Библиотека голосового ввода для ОС «Аврора» обеспечивает возможность перевода голосового ввода в текст, а модуль «SDK для встраивания программы в сторонние приложения на базе ОС «Аврора» обеспечивает возможность встраивания программы в сторонние приложения на базе ОС «Аврора».

AVERS функционирует под управлением ОС «Аврора» версии 4.0 и выше. Данное решение может быть востребовано, например, в различных приложениях для автоматизации работы полевого персонала, когда погодные условия или особенности выполняемых задач не позволяют использовать ручной ввод.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

EPAM продает свой российский бизнес

Чиновникам России запретят пользоваться почтой на Gmail

В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет

Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО

Россельхозбанк купил R-Style Softlab

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Лучшие умные метеостанции: хиты продаж

Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще