Белгородский МФЦ переходит на ОС Astra Linux

В МФЦ Белгородской области продолжается миграция ИТ-инфраструктуры на ОС Astra Linux Special Edition. На российской ОС уже работают 300 рабочих мест сотрудников и часть серверного оборудования заказчика, обеспечены непрерывность его бизнес-процессов и централизованное управление системой, начаты внедрение ПО ALD Pro и перевод инфраструктуры из домена Windows. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

В итоге все аппаратное оборудование и ПО МФЦ будут работать на единой платформе, не подверженной рискам, связанным с применением зарубежных ИТ-решений.

ГК «Астра» сообщает о реализации очередного этапа импортозамещения в государственном автономном учреждении Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (Белгородский МФЦ). В перечень ключевых целей проекта, помимо перевода всей ИТ-системы на отечественные технологии, вошли повышение ее отказоустойчивости, выстраивание централизованного управления, выполнение требований ФСТЭК России в части информационной безопасности и обеспечение совместимости с унаследованными программными и аппаратными средствами.

«В МФЦ жители оформляют различные документы, решают вопросы, связанные с собственностью, и получают множество других услуг, в том числе срочных, для которых требуется обработка персональных данных. Стабильность работы инфраструктуры и защита информации для нас критически значимы, поэтому мы проанализировали представленные на рынке ИТ-продукты, на базе которых можно создать импортонезависимую систему, и выбрали ОС Astra Linux. Основными аргументами в пользу такого выбора стали наличие сертификата ФСТЭК и алгоритмов миграции, которые позволяют сохранить непрерывность процессов даже во время смены платформы. Функциональные возможности продукта подходят для решения наших задач, а положительный опыт его применения в множестве организаций, включая другие МФЦ, дал нам уверенность, что после перехода на Astra Linux система будет работать корректно, а нам удастся оптимизировать расходы на ее обслуживание», — сказал Андрей Чикин, руководитель ИТ-службы Белгородского МФЦ.

Реализацию проекта миграции взяла на себя ГК «Астра». Эксперты вендора несколько лет занимаются внедрением отечественной ОС, они накопили значительный опыт в этой сфере и отработали на практике механизмы бесшовной миграции, благодаря которым основные сервисы заказчика остаются доступными в период работ. Импортозамещение было решено провести в несколько этапов. На сегодня часть серверного оборудования и 300 рабочих мест пользователей уже переведены на Astra Linux Special Edition, организовано централизованное управление обновленной инфраструктурой и налажена ее безотказная работа. В ходе выполнения проекта специалисты решили ряд нестандартных вопросов. В частности, им предстояло обеспечить совместимость внедренных решений с унаследованным ПО заказчика, предназначенным для применения в среде ОС Windows, а также с периферией: web-камерами, принтерами, сканерами и др. Другим барьером при импортозамещении был вопрос квалификации персонала заказчика: системные администраторы и другие сотрудники МФЦ не имели опыта взаимодействия с Linux-подобным ПО. Чтобы они как можно скорее смогли эффективно работать с новым ПО и пользоваться его преимуществами, им были предоставлены разнообразные обучающие материалы и услуги технической поддержки от вендора.

«Мы стремимся провести импортозамещение таким образом, чтобы процесс был для МФЦ как можно более комфортным, а в результате заказчик получил максимально удобную, надежную и защищенную ИТ-систему, которую легко администрировать и обслуживать. Сейчас начато тестовое внедрение ПО ALD Pro с переводом части инфраструктуры из домена Windows, продолжается миграция оставшегося оборудования на операционную систему Astra Linux с тем, чтобы в итоге весь парк техники работал на единой российской платформе», — отметил Ярослав Богомолов, директор департамента внедрения и сопровождения ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС Astra Linux и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, платформу управления данными Tantor от «Тантор лабс» и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.