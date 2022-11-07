В ITSM-системе SimpleOne появился новый модуль для мониторинга и управления событиями

ITSM-система SimpleOne дополнилась функциональностью для мониторинга и управления событиями. Новый модуль Monitoring and Event Management автоматически отслеживает события в системе, а также отсеивает события, не требующие реакции, что позволяет специалистам поддержки сосредоточить внимание только на тех событиях, которые могут повлиять на качество оказываемых услуг. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В новом релизе ITSM-системы SimpleOne появился модуль «Мониторинг и управление событиями» для автоматического отслеживания событий, происходящих в системе. Важная особенность модуля в том, что он не просто помогает автоматически реагировать на сообщения от системы мониторинга, но при этом отсеивает события, не требующие реакции.

Инструменты модуля позволяют гибко настраивать различные правила реагирования на события, а также проводить накопление и корреляцию событий с целью создания инфраструктурных инцидентов и любых других записей в системе. В результате обработки событий система может выполнять различные преднастроенные действия и применять механизм защиты от ложных инцидентов «антидребезг», обеспечивая широкие возможности для решения проблем.

Модуль позволяет интегрировать SimpleOne с любой системой активного мониторинга (AMS) поддерживающей интеграцию по REST API, чтобы наблюдать за стабильностью и производительностью системы.

«Новый модуль позволяет гибко настраивать реакции на события в самой ITSM-системе. Помимо своей прямой функции по осознанному формированию инфраструктурных инцидентов, модуль "Управление событиями" позволит получить больше ценности и от других ITSM-практик, применяемых в совокупности: управление проблемами, изменениями (управление режимом сервисного обслуживания при проведении изменений), управление доступностью и простоями, индикация оперативного состояния на графе с ресурсно-сервисной моделью и автоматизация выполнения любых других действий в зависимости от вариантов поступления событий», — сказал Андрей Вишняков, директор по бизнес продуктам SimpleOne, ITIL SL, MP, Expert.

Функциональность модуля «Мониторинг и управление событиями» позволит не только быть в курсе важных событий, которые влияют на качество оказания услуг, но и навсегда забыть о спам-инцидентах, отвлекающих специалистов поддержки, и сфокусироваться только на тех событиях, которые требуют внимания.

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Компания SimpleOne – российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: IT, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.