Segezha Group тестирует российскую платформу дополненной реальности «ИКСАР» и AR-очки в «полевых» условиях

Segezha Group, международный лесопромышленный холдинг, и «Инлайн груп» провели совместные испытания отечественной программной платформы дополненной реальности «ИКСАР» в комбинации с AR-очками промышленного исполнения. Тесты проводились в реальных полевых условиях на одном из лесозаготовительных участков в Вологодской области. Об этом CNews сообщили представители «Инлайн груп».

Ключевой задачей испытаний была проверка применимости и эффективности использования AR-очков и цифровых руководств к действию на устройствах вспомогательной реальности. Оценивались функциональные возможности платформы «ИКСАР» для регулярного использования сотрудниками при проведении работ по настройке оборудования связи и ТО лесозаготовительной техники.

Действия сотрудника в AR-очках должны были повторять действующий процесс в компании, но с использованием цифрового решения, повышающего эффективность и производительность труда сотрудников, а также обеспечивающего прозрачность процессов и ускоряющего их.

В ходе испытаний сотрудники надевали свою стандартную каску с закрепленными на ней монокулярными и бинокулярными AR-очками с загруженным программным обеспечением «ИКСАР» и настроенными процессами. На экране AR-очков сотрудник видел пошаговые операции согласно действующему в компании регламенту проведения работ. Управление шагами регламента и всеми действиями на AR-очках осуществлялось голосовыми командами на русском языке.

При выполнении операций на AR-очках сотрудник получал графические и текстовые указания к действию, звуковые аудио подсказки по совершаемым операциям, осуществлял фото и видео фиксацию контрольных событий и выявленных инцидентов, запись голосовых комментариев, которые в дальнейшем автоматически преобразовывались в текстовый отчет о выполненных операциях. Также работник осуществлял видео-вызов удаленного эксперта, заполнял чек-листы, просматривал приложенные к процессу документы и вводил числовые данные. Все действия (кроме видео-вызовов) сотрудник мог совершать в офлайн режиме.

Испытания прошли успешно, отмечен высокий потенциал применения отечественной платформы «ИКСАР» для повышения эффективности и скорости выполнения операций, прозрачности, объективности процесса и результатов, контроля соблюдения техники безопасности, повышения надежности получаемых с «полей» данных, снижения количества рутинных операций по заполнению специальных журналов и отчетных форм по результатам операций «полевых» сотрудников.

Комментируя итоги испытаний, директор по инновациям АО «Инлайн груп» Игорь Гулянский поблагодарил коллег из Segezha Group за высокий профессионализм при подготовке и проведении испытаний, а также за подробную и структурированную обратную связь по AR-устройствам и ПО «ИКСАР».

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