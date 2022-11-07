«Сберкорус» внедрил электронные транспортные накладные в компании Kari

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение электронных транспортных накладных (ЭТрН) в одной из крупнейших международных розничных сетей по продаже обуви — компании Kari. Теперь организация может обмениваться транспортными документами и подписывать всю цепочку логистических документов в электронном формате. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Благодаря цифровизации транспортного документооборота время на оформление и подписание документов при отправке и приемке груза уменьшилось на 20%.

Создан удобный процесс обмена и отображения электронной транспортной накладной в интерфейсе для всех пользователей. Теперь транспортные документы отправляются мгновенно, что снижает время от отправки груза до получения оплаты. Не менее важными факторами для компании стали 100% гарантия от потери документов и экономия на хранении бумажных архивов.

За сентябрь-октябрь 2022 г. через систему прошло более 1000 юридически значимых документов. К системе подключено 196 водителей из 40 компаний-перевозчиков, а в дальнейшем к электронному обмену планируется подключить около 250 водителей.

Использование электронной подписи значительно ускорило прохождение транспортом процессов на месте приемки и отгрузки товара. Если раньше проверка одной транспортной накладной занимала не менее 15 минут, то после внедрения решения «Сберкорус» — не более одной минуты.

У системы есть открытый API и модуль «1С», с помощью которых компания может интегрировать ЭТрН в любую уже настроенную учетную систему.

«Мы рады, что смогли быстро пройти тестирование и внедрить сервис ЭТрН по обмену электронными транспортными накладными в утвержденном Минтрансом России формате, и уже сегодня работаем с реальными контрагентами. Удобный и понятный для использования сервис. Мобильное приложение для водителей упрощает и ускоряет процедуру подписи в получении и сдаче груза у грузоотправителя и грузополучателя. Сокращение бумажных документов при отправке товара экономит время. Хранение цифровых документов в одной базе дает быстрый доступ к ним за любой период», — сказал директор по логистике в ООО «Кари» Роман Тулинов.

«Мы продолжаем работать над сервисами, которые помогают нашим коллегам из транспортных компаний, грузоотправителей и грузополучателей комфортно решать “бумажные” вопросы для успешного запуска и развития их бизнеса в цифровой среде. Процесс цифровизации логистической цепочки документов, безусловно, востребован на рынке и выступает в качестве лидирующей составляющей ИТ-экосистемы, которая активно выстраивается при поддержке государства», — отметила руководитель направления дирекции «Цифровые решения для государственного сектора» в «Сбере» Юлия Трофимова.

«Сбер» и «Сберкорус» совместно разработали логистическую платформу «Цифровые логистические документы», с помощью которой можно обмениваться не только ЭТрН, но и другими видами документов (заказ на транспорт, заказ-наряд, сопроводительная ведомость) в 2021 г.

Ранее в 2022 г. «Сберкорус» стал официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов.