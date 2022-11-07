«ОДК-Сатурн» завершил второй этап внедрения цифровой платформы «Умный цех»

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») завершило второй этап внедрения цифровой платформы «Умный цех». К программному обеспечению подключены десять единиц металлургического оборудования, а также созданы 60 рабочих автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Автоматизированные рабочие места созданы в цехах Центра производственных компетенций «Лопатки турбин» на персональных компьютерах, производственных терминалах и моноблоках на базе модулей АИС «Диспетчер». С них данные предприятия поступают в платформу «Умный цех».

«Все мероприятия второго этапа выполнены. Проведенная работа позволяет приступить к демонстрации и испытаниям цифровой платформы “Умный цех” на третьем этапе. Они будут идти с учетом получения данных из различных источников, в том числе из автоматизированных рабочих мест “Цифровое производство” и металлургического оборудования», – отметил директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

В данный момент платформа сконфигурирована и настроена в тестовой среде, разработаны руководства пользователя и администратора. Внедряемая система поможет оценивать показатели эффективности производственного подразделения и принимать управленческие решения. Проект реализуется при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий.

Привлечение финансирования для комплексного внедрения цифровой платформы «Умный цех» осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России».

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ПАО «ОДК-Сатурн» – двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.