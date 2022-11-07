Новые версии ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора центр» сертифицированы ФСТЭК России

Свежая версия мобильной ОС «Аврора» – 4.0.2.175 – прошла сертификацию ФСТЭК России и полностью соответствует требованиям к операционным системам типа «А» 4 класса защиты и 4 уровню доверия.

Также прошла сертификацию ФСТЭК России и новая версия «Аврора центра» 3.1.1 на соответствие требованиям ТУ и 4 уровню доверия.

Имеющиеся сертификаты подтверждают возможность использования ОС «Аврора» и «Аврора центра» в таких ИС как: информационные системы I класса защищённости; АСУ ТП I класса защищённости; информационные системы обработки ПДн при необходимости обеспечения 1 уровня защищённости ПДн; информационные системы общего пользования II класса.

«Регулярная сертификация новых версий ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора центр» позволяет нам обеспечивать заказчиков надёжным решением для построения доверенной мобильной инфраструктуры, включающим клиентскую (мобильная ОС) и серверную (платформа управления) части и каналы связи между ними. Такое решение минимизирует риски не только утечки конфиденциальной информации, но и санкционные риски», – сказал директор продукта компании «Открытая мобильная платформа» Сергей Аносов.

Сертификат соответствия ФСТЭК России №4220 действителен до 10 февраля 2025 г. Сертификат соответствия ФСТЭК России № №4203 действителен до 30 декабря 2025 г.