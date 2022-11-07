«Магнит» сэкономил 100 млн руб. на переводе сотрудников на удаленную и гибридную работу

Розничная сеть «Магнит» завершает реализацию проекта по внедрению современных форматов работы для персонала центрального офиса в Краснодаре. Перевод большей части офисных сотрудников на удаленный и гибридный режимы позволил ритейлеру отказаться от аренды офисных площадей и привлечь конкурентоспособных работников в их в родных городах без затрат на релокацию, командировки и прочие смежные расходы. С момента запуска проекта в 2020 г. «Магнит» уже сэкономил около 100 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В рамках проекта «Работа 2.0» сейчас 65% сотрудников центрального офиса компании - примерно 9000 человек из 13,2 тыс. - переведены на дистанционный или гибридный графики. Таким образом, «Магнит» ежегодно «экономит» около 4000 физических рабочих мест и снижает затраты на расширение офисных площадей при стабильном росте сети. При этом имеющиеся площади утилизируются гораздо эффективнее.

Проект «Работа 2.0» был запущен в середине 2020 г. как ответ на вызовы пандемии. Ежегодно компания трудоустраивает около 1000 офисных сотрудников. Подавляющая их часть, нанятая в 2020-2022 г., никогда не имела стационарного рабочего места. При этом около половины сотрудников, нанятых в 2022 г., работают за пределами Москвы и Краснодара.

Для бесшовного перехода на новые форматы была ускорена цифровизация HR-процессов: обновлен стандарт по оснащению ИТ-оборудованием рабочего места, введен кадровый электронный документооборот и электронные трудовые книжки, обучающие онлайн-курсы и другие инструменты. До пандемии только 15% сотрудников головной компании, в основном руководители, имели корпоративные ноутбуки. За время проекта показатель вырос в 3,5 раза, не включая подключение к виртуальным рабочим столам. В 2021 г. компания высвободила 4100 кв. м. офисного пространства, отказавшись от аренды двух офисов в Краснодаре. Оснащение ноутбуками продолжается, что снижает число подключений из дома к рабочим компьютерам в кабинетах и освобождает площади. В 2022 г. в центральном офисе планируется высвободить до 2000 кв. м. для размещения новых команд и создания современных рабочих зон: коворкингов, hot-desking (незакрепленное место с возможностью попеременной работы нескольких сотрудников), дополнительных переговорных.

Опросы офисного персонала показывают, что люди не готовы возвращаться в кабинеты: 97% хотят продолжать работать в гибридном или дистанционном режимах. 90% сотрудников отмечают, что их эффективность при современных форматах работы высокая или выше среднего, что подтверждается их руководителями. 82% сотрудников, которые находятся в удаленном или гибридном формате, удается сохранять баланс между работой и личной жизнью, кроме того, такой персонал реже болеет.

Анна Боброва, директор по персоналу розничной сети «Магнит»: «Трансформация режимов офисной работы в “Магните” стала одной из самых масштабных в российском ритейле. Выбранные стратегии делают сотрудников мобильнее, позволяют работать из любой точки страны. Созданные программы обучения помогли скорректировать процессы с учетом дистанционных и распределенных команд. Мы планируем сохранить существующее соотношение офисных сотрудников, работающих онлайн и очно, и считаем его оптимальным, учитывающим наши разные направления бизнеса и его географическую распределенность. Дальнейшая цифровизация бизнес-процессов компании только усилит экономический эффект от перехода на современные форматы офисной работы».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 июня 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26731 магазин, расположенный в 3 963 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов rомпании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5412 автомобилей. В соответствии с ревьюированными результатами компании по МСФО 16, ее выручка за первое полугодие 2022 г. составила 1136,3 млрд руб., EBITDA – 128,4 млрд руб.