«Сбер еаптека» внедрила безбумажный кадровый документооборот HRlink

«Сбер еаптека» завершила первый этап оцифровки кадрового документооборота с помощью платформы HRlink. Благодаря подключению к сервису удалось сократить сроки подписания документов в два раза, а также повысить уровень дисциплины в оформлении кадровых документов со стороны сотрудников.

«Сбер еаптека» — федеральная сеть интернет-аптек, представленная в 64 регионах России. В штате компании около 1,7 тыс. человек, часть из них работает дистанционно. Обмен кадровыми документами с командой, территориально распределенной по всей стране, мог занимать значительное время. Для упрощения работы кадровой службы и повышения скорости взаимодействия с удаленными сотрудниками «Сбер еаптека» осуществила переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО).

Официальным партнером стала КЭДО-платформа HRlink — компания смогла предложить удобный и интуитивно понятный сервис, а также простую интеграцию с «1С». Кроме того, команда HRlink провела несколько демо-встреч для кадровых специалистов, где доступно объяснила основные принципы работы системы.

«На первом этапе перехода на КЭДО сервис был предложен для тестирования наиболее требовательным сотрудникам — ИТ-специалистам. Они опробовали сервис для подачи заявлений, знакомства с приказами, рассылки расчетных листов — и остались довольны. Более того, дали качественный фидбэк о необходимых функциях платформы, многие из которых совпали с текущими планами развития HRlink. Для нас это показатель того, что компания хорошо понимает потребности клиентов и старается совершенствовать продукт в правильном направлении», — сказала Анастасия Хрисанфова, директор по организационному развитию «Сбер еаптека».

Благодаря подключению «Сбер еаптеки» к платформе HRlink удалось минимум в два раза сократить сроки оформления, согласования и подписания кадровых документов. Сотрудники ИТ-отдела «Сбер еаптеки» могут подписывать все типы кадровых документов, предусмотренных законодательством. Кроме того, процесс подписания стал полностью прозрачным: отслеживать, на каком этапе согласование, можно в режиме онлайн.

«Мы ценим признание нашего сервиса со стороны ИТ-специалистов «Сбер еаптека». Такие сотрудники обычно обращают пристальное внимание на детали: процесс передачи данных, их безопасность. Кроме того, для нас очень важна обратная связь от ИТ-специалистов. К примеру, в «Сбер еаптека» сразу начали «примерять» сервис для решения других задач в сфере HR — ряд идей мы рассматриваем на перспективу», — сказалт Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

В ближайшее время «Сбер еаптека» планирует осуществлять переход оставшихся сотрудников на HRlink.