Merlion – дистрибьютор ITSM-системы «Инфраменеджер»

Merlion и компания «Инфраменеджер», российский разработчик одноименной системы для комплексной автоматизации ITSM-процессов (IT Service Management, управление ИТ-услугами), подписали дистрибьюторское соглашение. С октября 2022 г. Merlion начинает продвигать в своем канале программный продукт вендора – будет предлагать его партнерам-системным интеграторам, а также совместно с командой «Инфраменеджер» планирует обучать специалистов и оказывать содействие по интеграции решения в ИТ-ландшафт заказчиков. Система «Инфраменеджер» входит в реестр российского ПО и является универсальным решением для компаний с любой отраслевой спецификой и организационными структурами, в том числе может использоваться в проектах для госучреждений. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Система «Инфраменеджер» ведет свою историю с 1999 г. Это универсальное российское решение для комплексного подхода к управлению всеми процессами в ИТ-департаменте. Уникальные интеграционные возможности «Инфраменеджер» позволяют объединить в единое информационное пространство максимум систем, используемых для обеспечения ИТ-деятельности предприятия. Среди главных особенностей ПО «Инфраменеджер» - гибкость и адаптивность, позволяющие осуществить быструю и безболезненную миграцию процессов, в том числе с зарубежных решений. При реализации проектов команда специалистов «Инфраменеджер» помогает перенести все настроенные процессы, сохранив их автоматизацию и интеграцию со смежными системами, а также изменить и перестроить процессы, которые вызывают проблемы.

ITSM-система «Инфраменеджер» отличается высоким уровнем готовности к внедрению «из коробки» и содержит весь необходимый функционал для решения любых задач, связанных с управлением работой в ИТ-подразделении.

Сферы применения системы «Инфраменеджер» включают в себя: Service Desk для управления обращениями в службу поддержки, учета рабочего времени и нагрузки ИТ-специалистов. Управление ИТ-активами для контроля за состоянием и использованием ресурсов ИТ-отдела, организации полноценного управленческого учета, включая автоматическую инвентаризацию и синхронизацию данных с бухгалтерский учетом, формирование отчетности. Управление ПО для контроля использования лицензий и соблюдения лицензионной политики, обеспечения лицензионной чистоты, а также отслеживания сроков действия лицензий и планирования необходимости в продлениях, обновлениях и дополнительных закупках. Управление ИТ-бюджетом и закупками, включая полноценную поддержку процесса с момента формирования потребности до ввода закупленных активов в эксплуатацию.

Партнерам Merlion система «Инфраменеджер» уже доступна.

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Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 280 тыс. кв. м.