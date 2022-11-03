«Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершила перевод работы отдела разработки ПО с системы управления проектами JIRA на систему управления бизнесом «Битрикс 24». Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Проект стартовал летом 2022 г. в рамках более масштабной инициативы компании по внедрению систем учета и автоматизации бизнес-процессов российского вендора.

Главным стимулом к переходу на «Битрикс 24» отдела разработки стало прекращение работы компании Atlassian на российском рынке.

При этом резкого прекращения работы не было, «Аэродиск» сохранял доступ ко всем возможностям JIRA в рамках действующих лицензий. Однако в начале лета 2022 г. в решении была обнаружена существенная ИБ-уязвимость. К тому моменту возможность обновлений в продуктах Atlassian в России была отключена.

Другие факторы принятия решения в пользу «Битрикс 24» включали в себя высокий уровень интегрированности приложения в общую экосистему корпоративного ПО, а также возможности по самостоятельной модификации продукта под специфику задач и структуру организации бизнес-пользователя.

«Проект охватил весь штат отдела разработки – более 70 сотрудников в отделах разработки, тестирования и техподдержки. Процедура перехода была выполнена за три-четыре дня, поскольку большая часть функциональных возможностей “Битрикс 24” для задач разработки подходит “из коробки”. Еще около недели понадобилось для переноса текущих проектов из JIRA», — сказал генеральный директор научно-исследовательского центра «Аэродиска» Дмитрий Чирков.

Из минусов российского решения он отметил функционал чатов для разработчиков, которые пока замещаются продуктом Rocket Chat, так как в нем реализовано более удобное создание каналов, доступны вставки примеров кода и записей логирования.

Также потребовалось отдельно наладить трекинг управления задачами через интеграцию с локальным репозиторием GitLab таким образом, чтобы можно было отслеживать непосредственную деятельность каждого конкретного разработчика. Чтобы сохранить привычные паттерны работы, ранее доступные в JIRA, специалистам «Аэродиска» понадобилось реализовать эти функции самостоятельно.

«Российские программные решения становятся стандартом организации работы компании. Мы рады, что одно из важнейших направлений нашей деятельности – создание софта для работы СХД – теперь опирается на инструмент отечественного вендора: мы получаем больше безопасности, технологической независимости и гибкости в организации самого процесса разработки ПО», — отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Ведущими продуктами и решениями компании являются системы хранения данных «Аэродиск Engine», «Аэродиск Восток», система виртуализации «Аист» и гиперконвергентная система «Аэродиск vAIR». Программное обеспечение «Аэродиск» зарегистрировано в реестре отечественного ПО Минцифры, а программно-аппаратные комплексы находятся в реестре Минпромторга. В настоящее время компания также является резидентом «Сколково».