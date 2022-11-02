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Участники CNews FORUM 2022 признали Inspector Isource лучшим цифровым решением для контроля качества в промышленности

1 ноября в рамках XV ежегодного мероприятия «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» при поддержке Минцифры прошла церемония награждения CNews Awards 2022. В конференции приняли участие представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, крупнейшего бизнеса и ведущих банковСбербанк, Уралсиб, РЖД, Трансмашхолдинг, СОГАЗ, Евраз, S7, 1C и др.

Экспертная группа CNews Analytics предварительно оценивала цифровые проекты по эффективности результатов внедрения и вкладу в развитие инновационной экономики в России, отбирая самые значимые.

Победителей в каждой номинации определили электронным голосованием участники CNews FORUM — более 1600 представителей российского рынка ИКТ, а также экспертов, обозревателей, журналистов.

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Inspector Isource признан лучшим цифровым решением для контроля качества в промышленности. Контроль качества — основа бесперебойного снабжения промышленных компаний, и Inspector обеспечивает комфортную цифровую среду и экспертную поддержку на всех его этапах. С помощью Inspector проверено уже свыше 220 тысяч единиц продукции на 450+ заводах.

«Inspector вырос благодаря компетенциям в управлении качеством компании «Газпромнефть – Снабжение», комплексного оператора услуг в области промышленных закупок и логистики. А опыт цифровизации бизнес-процессов ЭТП ГПБ помог упаковать компетенции в цифровой продукт. Сейчас Inspector проверяет качество 80% всех закупок «Газпром нефти». Преимущества цифрового контроля производства уже оценили и на открытом рынке: 17 ведущих промышленных компаний подключили Inspector за 2022 год. Наша цель — оцифровать качество и сделать контроль производства удобным и прозрачным для всех его участников», — комментируют награду в команде Inspector Isource.

Это не первая награда Inspector — ранее он был признан лучшим цифровым промышленным решением на ComNews Awards. Inspector — часть экосистемы Isource, которая также получала престижные награды как лучшее решение для цифровизации снабжения по результатам национальной премии «Логистика года» и лучший проект импортозамещения ПО для нефтегазовой отрасли на конкурсе «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли».

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