«Ростех» поставит «умные» регистраторы в поликлиники регионов России

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставят в поликлиники ряда регионов страны терминалы нового поколения. «Умные» регистраторы позволяют повысить качество обслуживания посетителей медицинских учреждений и сокращают время получения услуг почти в четыре раза, а также снимают нагрузку с сотрудников регистратур. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

«Умные» регистраторы берут на себя функции администраторов поликлиник — с их помощью пациенты могут получить талон на прием к врачу, встать в электронную очередь к специалисту, записаться на профосмотр или диспансеризацию. Также устройства умеют осуществлять экстренную связь с медперсоналом, печатать и сканировать документы, считывать штрих-коды.

Первыми опробовать новые устройства смогли пациенты медучреждений Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в ФГБУ «НМИЦ имени Алмазова», ГАУЗ СО «МИАЦ» Свердловской области, и ГАУЗ СО «ДГКБ№9».

«Опыт использования новых регистраторов в медучреждениях Екатеринбурга показал, что за месяц с момента их внедрения время получения медуслуг сократилось почти в четыре раза — с 27 минут до 7 минут. Это означает, что большее количество пациентов сможет получить помощь вовремя. В 2022 году завод планирует выпустить до 30 таких терминалов, 20 из них будут изготовлены по контрактам с больницами и региональными медицинскими информационно-аналитическими центрами. В перспективе по мере заключения контрактов с медучреждениями и другими организациями планируется увеличить объем производства терминалов», — сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

На этапе разработки в терминал были добавлены новые режимы, которые значительно упрощают процесс получения медицинской помощи и экономят время пациентов. Так, в устройстве впервые применена функция разделения потоков, в частности, проходящих диспансеризацию или получающих платные услуги. Теперь пациенту не нужно стоять в общей очереди в регистратуру, выяснять, в каком кабинете принимает врач, или дожидаться выдачи талона на прием. Нужную услугу или информацию он сможет быстро получить с помощью терминала. В перспективе функционал устройства планируется расширить. В частности, в него планируется внедрить модуль оплаты, в том числе, бесконтактным способом.

Информационные терминалы для поликлиник созданы входящим в «Швабе» Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ). Их разработка велась в рамках программы по развитию инновационных продуктов «Вектор» «Академии Ростеха». В серийное производство устройства запущены в 2021 г.

«Во многом именно благодаря участию технических специалистов в программе “Вектор” в России началось производство продукции, которая ранее закупалась за рубежом. Участники программы «получают новые знания и навыки в различных областях, сопутствующих производству гражданской продукции и в целом развитию бизнеса. Эти знания становятся залогом успеха проекта и позволяют предприятиям не только дифференцировать свой бизнес, но и увеличивать выпуск гражданской инновационной продукции», – сказала генеральный директор «Академии Ростеха» Елена Романова.

«Академия Ростеха» запустила программу поиска технологических лидеров «Вектор» в 2018 г. За это время сотрудники госкорпорации представили свыше 13 тыс. идей по выпуску гражданской продукции. Победителями программы по итогам четырех наборов стали 36 проектов, на их реализацию одобрено финансирование в объеме более 730 млн руб.

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«Академия Ростеха» была создана в сентябре 2017 г. Компания входит в госкорпорацию «Ростех» и является центром экспертизы в сфере поиска, оценки, обучения и развития ключевых руководителей, формирования и развития проектных команд, специализирующихся на продвижении гражданской продукции. Программы «Академии Ростеха» рассчитаны на руководителей разных уровней, сотрудников инженерно-технических профессий и молодых специалистов и призваны развивать у сотрудников Госкорпорации навыки и компетенции необходимые для достижения стратегических целей в условиях современной инновационной экономики.

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2019 г. портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований.

Госкорпорация «Ростех» — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Швабе», концерн «Калашников» и др.