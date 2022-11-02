«Лаборатория цифровизации жилья» и Profitbase выяснили, как российские застройщики теряют миллионы на разработке мобильных приложений

Компания Profitbase и «Лаборатория цифровизации жилья» исследовали 60 приложений застройщиков. Выяснили, каким должно быть «эталонное» приложение застройщика и насколько существующие разработки оправдывают вложенные средства.

Исследование показало, что ни один застройщик не выпустил приложение, в котором можно купить квартиру полностью онлайн. Решения фрагментарны и часто не выполняют свою основную задачу. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории цифровизации жилья».

В 56% приложений не указаны варианты покупки квартиры. Слабо реализован модуль ипотеки: только в 23% приложений есть ипотечный калькулятор, в 7% можно узнать решение банка об оформлении ипотеки.

У 20% есть запись на приемку квартиры. Лишь в 7% приложений можно проконтролировать устранение замечаний по объекту. При этом 27% приложений не содержат информацию о ходе строительства.

Многие решения так и остаются «в столе» — 46% девелоперов никак не вовлекает аудиторию в приложение в публичном пространстве. Ссылки на скачивание приложений размещены лишь на 30% сайтов. Только 10% застройщиков продвигают разработки в социальных сетях.

Рынок приложений для покупки квартиры и жизни в ЖК только формируется. Всего пять приложений для жителей охватывают хотя бы половину эталонного функционала.

«В условиях расширения цифровизации жилья в России важно сбалансировать использование различных новых сервисов для дома и возможностей управляющих компаний для обслуживания “умного дома”. Мы совместно с Profitbase проанализировали мобильные приложения для жильцов таких домов. В магазинах приложений представлено несколько сотен разработок, которые так или иначе связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Но, к сожалению, большинство готовых продуктов не отвечает требованиям современного общества. Приложения, которые в полной мере обеспечивают одну или несколько перечисленных функций встречаются в редких случаях», — сказал Илья Лебедев, директор по развитию «Лаборатории цифровизации жилья».

«Мобильные приложения у девелоперов появились не вчера. Но, если их спросить, зачем им мобильные приложения, многие растеряются. Популярными ответами будут: “Чтобы было”, “Потому что есть у конкурента” и “Понятия не имею”. Застройщик часто не знает, какую задачу для бизнеса должно решать мобильное приложение и какими механиками взаимодействовать с конечным пользователем. Результат — потраченные впустую миллионы. Исследуя приложения, мы попытались объяснить, в чем польза приложения для девелопера и покупателя», — отметил Артем Лесников, директор по маркетингу Profitbase.