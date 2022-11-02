История Пугачевского бунта и труды Августина Аврелия – Герценовский университет оцифрует книжные памятники на «Эларскан»

В Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена ведут оцифровку современных печатных изданий и изданий из фонда редкой книги.

Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны – старейшая и крупнейшая вузовская библиотека России. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает около 3 млн экземпляров книг по всем отраслям знаний. Особую ценность представляют книги редкого фонда, часть из которых (1946 наименований описано на текущий момент) является книжными памятниками. Некоторые из книжных памятников представлены только в библиотеке университета. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

На новом отечественном планетарном сканере «Эларскан» С2-800 в бесконтактном режиме будут оцифровываться (в качестве сохранных копий или фрагментов) печатные издания разных лет и различного состояния, - от современных до переживших большую историю страниц возрастом в несколько столетий. Среди наиболее ценных изданий, хранящихся в фундаментальной библиотеке РГПУ, например, труды богослова и философа Августина Аврелия, изданные в 1532 г. в Париже (Augustino A. Index omnium, quae insigniter a d. Aurelio Augustino dicta sunt, nunc recens supra Germanicam aeditionem quatuor tomorum materijs locupletatus: Additi sunt praeterea indices duo, authoritatum sacrae scripturae explanatarum unus, alter librorum omnium eiusde, ordinealphabetico, accurate digesti / Augustino Aurelio). Также цифровые копии создадут для книг «Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича: Писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие (Москва, 1800 г.), «Под благодатным небом: Издание ее императорского высочества великой княгини Елисаветы Федоровны» (Сергиев Посад, 1914 г.) и Истории Пугачевского бунта, написанной Пушкиным и изданной в Санкт-Петербурге в 1834 г.

«Ежедневно будет оцифровываться не менее 100 страниц различных изданий, а именно обложки, титулы, обороты титулов, оглавления, концевые титулы, страницы с автографами, памятными или дарственными надписями, экслибрисами, иллюстративные и фотоматериалы, а также необходимые в повседневной библиографической работе части документов (статьи, параграфы, главы, разделы), - сказала Натела Квелидзе-Кузнецова, директор фундаментальной библиотеки имени императрицы Марии Федоровны. – Планетарный сканер “Эларскан” С2 идеально подходит для потокового бесконтактного сканирования документов различных форматов. Оцифровка происходит максимально быстро и качественно. Программное обеспечение позволяет создавать удобные шаблоны для разных по формату изданий, что ускоряет и облегчает последующую работу. Важно, что использование сканера не требует от сотрудников дополнительной специальной подготовки».

В университете отмечают, что электронные копии небольших фрагментов, не нарушающие нормы права интеллектуальной собственности, штампов, повествующих о передвижениях издания, помет, дарственных надписей, экслибрисов, будут дополнять, иллюстрировать библиографические записи в электронных каталогах и тематических картотеках фундаментальной библиотеки (Главный каталог, Публикации РГПУ им. А. И. Герцена, История РГПУ им. А. И. Герцена). Также электронные копии допустимых фрагментов могут быть отправлены по запросу для услуг МБА (межбиблиотечного абонемента) в режиме электронной доставки документов (ЭДД).

«Кроме того, электронные копии будут использоваться в качестве иллюстративного материала для наполнения новостных, выставочных и других разделов официальных сайта фундаментальной библиотеки, групп в социальных сетях и youtube-канала», - отметила Натела Квелидзе-Кузнецова.