Клиенты GloraX смогут оформить цифровую подпись полностью онлайн

Федеральный девелопер GloraX и конвейер онлайн-сделок с недвижимостью ДВИЖ запустили функционал, позволяющий получать электронную подпись полностью онлайн по технологии NFC. Опция позволяет покупателям удаленно совершать сделки вне зависимости от того, в какой точке мира они находятся. Об этом CNews сообщили представители GloraX.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) позволяет онлайн заверять пакет документов для отправки в банк или Росреестр. Благодаря партнерству с сервисом ДВИЖ, клиенты GloraX могут получить сертификат УКЭП полностью дистанционно и купить квартиру в Москве или Санкт-Петербурге вне зависимости от места своего проживания. Для этого достаточно иметь загранпаспорт нового образца и смартфон с поддержкой технологии NFC для проведения бесконтактных платежей.

Для выпуска УКЭП необходимо скачать мобильное приложение IDPoint. Далее, следуя инструкциям, нужно приложить загранпаспорт нового образца к смартфону, чтобы подтвердить свою личность. Сертификат электронной подписи отправляется клиенту на смартфон.

По словам аналитиков GloraX, упрощённый выпуск электронной цифровой подписи сокращает до 50% время на проведение сделки, расширяет географию проведения сделок и в целом повышает лояльность покупателей квартир.

«Пока рынок недвижимости лихорадит, у застройщиков есть возможность заняться развитием цифровой среды, сделать ключевые процессы клиентского сервиса более технологичными и доступными для клиентов из других стран и регионов. Кроме того, новая опция фактически становится единственной возможностью оперативно провести сделку по приобретению ликвидной квартиры, если покупатель находится в отдаленном населенном пункте или за границей», — отметил Павел Логачев, директор департамента продаж GloraX.

«Идеология ДВИЖ как продукта — в постоянном движении, через наши цифровые сервисы мы разгоняем покупателя по воронке продаж до максимальных скоростей. В этом плане выпуск УКЭП прямо из дома, без лишних действий — востребованное решение, которое в скором времени должно стать мастхэв-фичей для всего рынка», — сказал CEO ДВИЖ Роман Гуров.

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GloraХ – федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и социальных объектов. Компания была создана в 2014 г. За время работы GloraX сдал в эксплуатацию ряд проектов общей площадью 630 тыс. кв.м. География деятельности компании охватывает несколько регионов: Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Нижний Новгород.

ДВИЖ — набор сервисов по автоматизации сделок с недвижимостью, к которому подключены более 100 девелоперов и 33 банка, 11 из которых выдают решение в ускоренном режиме через API. ДВИЖ позволяет застройщику вести клиента на всех этапах покупки квартиры: от бронирования объекта через веб-сайт до регистрации сделки в Росреестре, а также связывает онлайн- и офлайн-путь клиента.