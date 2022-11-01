«Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata

Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Форс технологии», специализирующаяся на поддержке программных продуктов и оборудования ведущих мировых вендоров, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках начала сотрудничества специалисты компаний протестировали продукты Arenadata — Arenadata Postgres (ADPG), Arenadata DB (ADB) и Arenadata Hadoop (ADH) — на оборудовании архитектуры х86.

Тестирование стартовало в тот момент, когда «Форс технологии» вошла в «Клуб ADPG» — сообщество партнёров Arenadata, заинтересованных в Arenadata Postgres. Такие партнёры разворачивают в собственной либо облачной инфраструктуре универсальный оркестратор платформы Arenadata (Arenadata Cluster Manager, ADCM). Затем его средствами инсталлируют ADPG и организуют на нём тестирование синтетическими тестами с фиксацией в отчёте количества транзакций в секунду (TPS) и задержки (latency) при различном количестве сессий.

Специалисты «Форс технологии» выполнили порядка 120 тестов. Во время их проведения сравнивались различные конфигурации оборудования и эксплуатация ADPG под управлением различных OS, проводился анализ профиля нагрузки и вносились корректировки в настройки программных и аппаратных средств комплекса. В итоге исследований скорость обработки 135000 Read Only – транзакций в секунду зафиксирована на базе данных размером 730 ГБ при 250 одновременно работающих сессиях под управлением CentOS. Подтверждена возможность работы ADPG с большим количеством сессий (вплоть до 1 тыс. соединений) при поддержке скорости обработки транзакций около 100 тыс. транзакций в секунду.

«„Форс технологии“ имеет большой опыт в реализации сложных инфраструктурных проектов как в крупных российских компаниях, так и в государственном секторе. Вместе мы сможем помочь заказчикам эффективно использовать отечественное ПО», — сказал Алексей Струченко, технический консультант Arenadata.

Параллельно с тестированием Arenadata Postgres технические специалисты «Форс технологии» прослушали в учебном центре Arenadata курсы по Arenadata DB и Arenadata Hadoop. Полученные знания они сразу претворили в жизнь, развернув оба продукта на собственной инфраструктуре.

«Мы видим компанию „Форс технологии“ одним из лидеров среди наших партнёров в направлении многочисленных миграций с известных западных брендов проприетарного ПО на отечественные продукты», — сказал Антон Мартынов, директор по работе с партнёрами Arenadata.

«Подход компании Arenadata, когда для нагрузок разного типа, от OLTP до обработки Big Data, используется набор инструментов, управляемый одним средством оркестрирования, разрабатываемый и поддерживаемый одним производителем, мы считаем абсолютно обоснованным. Опыт компании „Форс технологии“, полученный за много лет работы с программно-аппаратными комплексами, позволил нам добиться важных результатов, основываясь на которых уже сегодня заказчики могут получить решение для перехода на отечественное ПО, соответствующее их требованиям по производительности, объёму обрабатываемых данных, надёжности и другим критичным для бизнеса параметрам», — отметил Андрей Тамбовский, генеральный директор компании «Форс технологии».