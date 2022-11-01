«Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо»

«Аэрофлот» завершил переход на отечественную систему бронирования «Леонардо». Сервис, созданный компанией «Сирена-трэвел» в партнерстве с госкорпорацией «Ростех», заменил зарубежное программное обеспечение, что позволит выстроить защиту от возможных инцидентов и сбоев, связанных с санкционными ограничениями.

Переход «Аэрофлота» на новую систему бронирования осуществлялся при поддержке компаний «РТ-транском» и «Сирена-трэвел». С учетом объемов данных такой крупной авиакомпании, как «Аэрофлот», процесс перехода был реализован в кратчайшие сроки, и уже 29 октября 2022 г. регистрация пассажиров началась в отечественной системе бронирования.

Разработчики позаботились о том, чтобы адаптация авиаперевозчика и пассажиров была максимально комфортной. Автоматизированная информационная система бронирования «Леонардо» работает по принципу «подключай и работай». Благодаря встроенным в систему модулям сохраняется вся важная информация и данные по организации воздушных перевозок.

Система «Леонардо» обеспечивает достаточный функционал и подходит для разных типов авиакомпаний — международных, региональных, чартерных и лоукостеров. Она включает набор решений, построенных по стандартам ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта), и позволяет автоматизировать большинство рутинных процессов.

«По поручению государства “Ростех” создает возможности для поступательного перехода российских авиаперевозчиков на отечественный софт. Это мера, которая призвана защитить отрасль авиаперевозок от недружественных действий иностранных государств и поставщиков. Сервис способен адаптироваться под индивидуальные потребности каждого перевозчика, имеет повышенный уровень информационной защиты, а главное — обеспечивает бесперебойную работу воздушно-транспортной отрасли России даже в условиях отключения иностранных систем. «АИС «Леонардо» на сегодняшний день пользуется 68 компаний, из них 50 — российских с суммарным объемом перевозок порядка 45 миллионов пассажиров в год», — сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

«Переход “Аэрофлота” на автоматизированную информационную систему организации воздушных перевозок “Леонардо” состоялся в крайне сжатые сроки. Адаптация отдельных модулей системы займет некоторое время, но все целевые мероприятия должны в итоге обеспечить максимальные функциональные возможности для производственных и коммерческих процессов компании, а главное — обеспечить широкий спектр удобных клиентских сервисов для наших пассажиров, — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич. — Сам процесс технического перехода на новую систему, с переводом и сверкой всех баз данных, а также технологических процессов, прошел успешно, благодаря эффективной совместной работе профессиональных команд “Аэрофлота”, разработчиков “Сирены-трэвел” и интегратора “РТ-транском”. При этом, благодаря современной инфраструктуре базового аэропорта Шереметьево, а также готовности к интеграции системы остальных аэропортов маршрутной сети “Аэрофлота”, технические работы по переходу не повлияли на суточный план полетов — рейсы выполнялись по расписанию, пассажирам была обеспечена своевременная перевозка и предоставление ранее приобретенных услуг. Доступ ко всем сервисам используемой ранее американской платформы Sabre, в соответствии с постановлением Правительства России № 1393 от 08.08.2022, полностью прекращен».

Разработка АИС «Леонардо» началась в конце 2011 г. на фоне появления и укрепления в авиационной отрасли тренда на персонифицированный подход в работе с пассажиром. Официальный запуск системы состоялся в 2014 г., в первые два года работы на нее перешла большая часть российских авиакомпаний. Темпы миграции ускорил выход в 2019 г. постановления правительства №955 о необходимости локализовать в России системы бронирования с целью снижения зависимости от иностранного программного обеспечения. К настоящему времени оценить преимущества Леонардо уже успели такие перевозчики как Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса». В группе «Аэрофлот процесс внедрения АИС «Леонардо» стартовал в феврале 2022 г. и должен завершиться 31 октября 2022 г. В июне 2022 г. к списку пользователей присоединилась авиакомпания «Победа», в октябре – «Аэрофлот».

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АО «РТ-проектные технологии» — организация госкорпорации «Ростех», специализирующаяся на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. Является центром компетенций по развитию и внедрению информационных технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за ценообразованием при осуществлении государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». Общая доля на российском рынке в 2021 г. — 39,1%. В 2021 г. Аэрофлот перевез 21,4 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 45,8 млн.