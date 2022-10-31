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ViRush 2022: российская BI-платоформа доказывает свою зрелость

Буквально через 10 дней, 10 ноября 2022 г., в Москве на площадке «Согласие Холл» состоится одна из самых долгожданных конференций по бизнес-аналитике в России — ViRush 2022. Ежегодная конференция компании Visiology, ведущего разработчика российской BI-платформы в этом году становится центральным событием в области импортозамещения BI и развития независимых проектов на базе уже зарекомендовавшей себя платформы.

В числе докладчиков конференции — не только ведущие интеграторы и ИТ-компании, внедряющие Visiology, но также другие игроки рынка российского BI, ставшие партнерами в стремлении создать функциональную и стабильную импортонезависимую экосистему.

«Ни одно решение не позволяет провести прямую замену и перенести аналитические выкладки с другой BI-платформы. При миграции компаниям приходится хотя бы частично перестраивать свои аналитические практики. Но опыт реализованных проектов, которые будут подробно раскрыты на ViRush 2022, показывает, что пользователи уже видят преимущества перехода на Visiology, — отмечает Иван Вахмянин, Генеральный директор и со-основатель Visiology. — Использование открытых СУБД, широкие возможности интеграции, наличие партнерских решений позволяют снизить совокупную стоимость реализации BI-практик, а по некоторым параметрам даже превосходят привычные всем PowerBI, Qlik или Tableau».

В программе мероприятия отмечены выступления заказчиков, которые развивают BI-экспертизу на базе Visiology уже протяжении нескольких лет, а также крупные организации, уже совершившие переход на Visiology с западных платформ. Учитывая, что в завершение ViRush предусмотрено время для неформального общения и нетворкинга стоит ожидать масштабного обмена опытом между BI-специалистами разных уровней.

Также одним из самых интересных событий на ViRush является презентация Visiology 3.0. Согласно предварительным анонсам это принципиально новая BI-платформа, над которой разработчики компании работали около года. Она должна дать ответ на запросы реальных пользователей из России и зарубежных стран, предложив реальную альтернативу самого популярного в прошлом инструмента бизнес-аналитики Microsoft PowerBI за счет нативной поддержки языка DAX.

Новая платформа будет представлена в общем доступе в демо-зоне вместе с интеграционными решениями партнеров Visiology.

Участие в мероприятии бесплатное. Можно присутствовать лично или смотреть веб-трансляцию. Для регистрации необходимо предоставить свои данные по ссылке.

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