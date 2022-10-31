Специалистов лесной промышленности научат методам цифрового измерения объемов древесины

Компания «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») запустила специальный курс по работе с приложением Smart Timber. Сотрудники лесопромышленных предприятий смогут обучиться использованию системы для подсчета древесины. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Специалисты компании «Системы компьютерного зрения» (СКЗ) проводят теоретические и практические занятия на площадках заказчиков. Совместно реализуются измерения древесины, которые подтверждают точность подсчетов Smart Timber и позволяют определить возможности и границы применимости решения. Далее формулируется целеполагание — какие конкретно запросы может решить приложение на предприятии. Среди наиболее часто встречающихся — необходимость повысить точность и прозрачность учета, сократить потери при транспортировке древесины от мест лесозаготовки до перерабатывающего завода и время на рекламационные замеры. По результатам прохождения курса выдаются именные сертификаты.

В программу обучения входит: описание всех особенностей использования Smart Timber, методов измерения, возможностей приложения и средств интеграции; настройка и калибровка программы на устройствах сотрудников; совместные замеры древесины в штабелях и на лесовозах, сравнение результатов; разбор ошибок, допущенных пользователями при работе с системой; проработка сценариев применения на конкретном предприятии; контрольные замеры; экзамен, на котором проверяются навыки и знания, полученные на обучении.

Smart Timber востребован среди игроков лесопромышленного комплекса — об этом говорит история внедрений. Так, решение ввели в промышленную эксплуатацию на предприятиях российского лесопромышленного холдинга Segezha Group. Точность расчетов при измерении крупных партий леса составила 99,86%.

Дмитрий Степанов, технический директор компании «Системы компьютерного зрения»: «Обновление функционала Smart Timber стало результатом сотрудничества и серии встреч, проведенных на различных предприятиях страны. Мы работаем над тем, чтобы внедрение решения прорабатывалось комплексно и индивидуально подходим к конкретным задачам заказчика».

Сегодня продукт развивается еще в нескольких направлениях: увеличивается количество совместных с заказчиками испытаний, повышается удобство и скорость измерений, по запросам заказчиков ведутся доработки функционала по учету древесины, прорабатываются пути интеграции с системами учета («1С», «Пролес», «ЛесЕГАИС»).

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«Системы компьютерного зрения» – российский разработчик в области компьютерного зрения (AI, VR/AR/XR, ML, нейронные сети). Основана в 2011 г. В основе программно-аппаратных решений по обработке изображений и видео лежат исследования ученых-разработчиков по распознаванию образов, активно проводившиеся на кафедре системного программирования Санкт-Петербургского государственного университета совместно с ИТ-компанией «Ланит-ТЕРКОМ». Компания имеет собственную продуктовую линейку и ведет заказную разработку ИТ-решений для российских и зарубежных заказчиков в таких областях, как лесная и тяжелая промышленность, производство, логистика, автопром, строительство и других.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.