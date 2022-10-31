IT_One запускает комплексную услугу «Переход на технологически независимый ИТ-ландшафт»

ИТ-компания IT_One, российский разработчик высоконагруженных технологичных систем, выводит на рынок услугу по формированию единой программы адаптации ИТ-ландшафта на всех уровнях (инфраструктурном, системном и прикладном) с учетом специфики текущего состояния и ожиданий бизнеса. Услуга строится на шести сценариях взаимодействия с системами заказчика. Об этом CNews сообщили представители IT_One.

Руководители большинства российских предприятий так или иначе задумывались о переходе на отечественные ИТ-решения и создании устойчивого к новым внешним и внутренним рискам, технологически независимого ИТ-ландшафта. Многие интеграторы предлагают собственную экспертизу в области аудита ИТ-инфраструктуры, создания ИТ-стратегии и реализации проектов импортозамещения. Но чаще всего под импортозамещением подразумевается только замена импортного программного продукта на схожий по функциональности отечественный продукт.

IT_One совместно с Rubytech разработал комплексный и сбалансированный подход к обеспечению технологической независимости ИТ-ландшафта заказчиков.

В ходе аудита специалисты анализируют ландшафт и организационную структуру ИТ в компании, определяют ключевые приложения и системы (в том числе в контексте программы импортозамещения), оценивают риски и ограничения. После этого формируется видение целевой архитектуры ИТ-ландшафта и вырабатывается стратегия перехода к ней. Фокус делается на минимизации рисков эксплуатации существующих ИТ-систем и обеспечение устойчивости бизнеса.

На этапе целевого планирования компания задействует «6R-фреймворк», предполагающий шесть различных сценариев взаимодействия с системами заказчика.

Retain – это поддержка текущей ИТ-системы без изменений. Например, компания гарантирует полноценное сопровождение и минимизацию технологических рисков эксплуатации зарубежных систем с бессрочной приобретенной лицензией, не требующих срочной замены и установки обновлений.

Retire – это вывод системы из эксплуатации с сохранением ключевых данных в случае, когда ее дальнейшая работа становится абсолютно невозможной. Например, разработчик заблокировал доступ к полноценной поддержке системы, на рынке нет необходимых специалистов по доработке и сопровождению, существуют уязвимости подсистемы безопасности.

Rehost – это миграция системы в другую среду исполнения и/или инфраструктуру. Например, перенос ИТ-системы в импортозамещенную безопасную инфраструктуру ЦОД или в защищенное облако российского провайдера из зарубежного дата-центра или из собственного дата-центра заказчика.

Replace – это замена существующей ИТ-системы на систему с аналогичными функциональными возможностями. Для заказчика подбирается оптимальный вариант замены с учетом специфики его ИТ-ландшафта, потребностей бизнеса и требований к импортозамещению. С этой целью используется референсная модель, разработанная в компании Rubytech.

Replatform – это полная модернизация архитектурных компонентов и архитектуры существующей ИТ-системы с использованием современных практик и подходов к программированию: например, Cloud-native или микросервисной архитектуры.

Refactor/Rebuild – это переработка архитектуры и программного кода для «точечной» модернизации компонентов систем.

В результате таких подходов технологически независимый ландшафт представляет собой совокупность информационных ресурсов (систем, приложений, сервисов, продуктов), максимально защищенных от внешних и внутренних рисков. Ключевые элементы в ней построены на базе ПО с открытым кодом (Open Source) и/или свободной лицензией, а среда их развертывания является инфраструктурно-независимой (например, защищенное облако). В такого рода решениях крайне заинтересованы крупные и средние организации госсектора и разных направлений бизнеса: те, кто испытывает влияние санкционных рисков, кто рассматривает стратегию цифровой трансформации как следующий шаг развития, кто опасается использовать импортное ПО от вендоров, покинувших российский рынок.

Помимо этого, IT_One предоставляет «по подписке» дополнительную услугу по сопровождению созданного ИТ-ландшафта. В нее входит совместная работа над актуализацией ИТ-стратегии компании с учетом возникающих внутренних потребностей и внешних факторов, создание бизнес-кейсов, помощь в планировании и запуске проектов по модернизации, подписка на обновления Референсной модели импортозамещения Rubytech.

«Мы уже видим большой спрос на услугу по переходу на технологически независимый ИТ-ландшафт. От IT_One мы выступаем экспертами при подборе определенных классов программного обеспечения: серверов приложений, платформ разработки, BPM-систем. Это классы приложений, которые требуют больших компетенций с точки зрения разработки», – сказал Дмитрий Шилов, CTO, директор по технологическому развитию IT_One.

***

IT_One — компания по разработке программного обеспечения для крупных игроков российского бизнеса и созданию собственных технологических решений и инноваций.