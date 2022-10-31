«Инфосистемы джет» завершила первый пилотный проект с использованием отечественной платформы для управления контейнерами «Штурвал»

В портфеле решений ИТ-компании «Инфосистемы джет» появился «Штурвал» — российская платформа управления контейнерами на базе Kubernetes, отвечающая требованиям безопасности и отказоустойчивости, предъявляемым крупным бизнесом и госорганизациями. Продукт зарегистрирован в реестре российского ПО (№13933). На данный момент «Инфосистемы джет» завершила пилотный проект в промышленной компании, а также ведет несколько пилотных тестирований в компаниях нефтегазового и транспортного сектора.

Крупный бизнес продолжает развивать цифровые сервисы. Как показало недавнее исследование Naumen, проведенное в России, 84% компаний продолжат цифровизацию в полном объеме или даже увеличат инвестиции в нее. На фоне роста объема собственной разработки растет спрос и на импортонезависимые системы управления контейнерами, как необходимую платформу для микросервисных приложений.

Одним из работоспособных решений для этих задач стала отечественная платформа для управления контейнерами «Штурвал» компании «Лаборатория числитель». «Штурвал» представляет собой коробочное решение, работающее как на западных, так и на отечественных операционных системах. Платформа позволяет создавать и управлять кластером Kubernetes в автоматическом и полуавтоматическом режиме, анализировать конфигурации на соответствие CIS Benchmark, проверять наличие уязвимостей в образах контейнеров и соответствие лучшим практикам ИБ в части конфигурации прикладного ПО.

Специалисты «Инфосистемы джет» провели первый пилотный проект с использованием «Штурвала» в промышленной компании: разместили индустриальное программное обеспечение на платформе и проверили его работоспособность. В результате удалось сохранить все необходимые для заказчика функции, которые ранее обеспечивала западная платформа оркестрации, на которой работало программное обеспечение.

«Мы накопили большую экспертизу по внедрению контейнерных платформ и знаем, какие именно возможности нужны нашим заказчикам. Платформа “Штурвал” — не копия OpenShift или Tanzu. Но в ней есть именно тот функционал, который на 100% востребован: более гибкое управление конфигурацией системных сервисов, управление с помощью REST API, а также поддержка Open Source и отечественных операционных систем Astra Linux, ROSA и RED OS. Это ровно то, что сейчас нужно рынку», — сказал Юрий Семенюков, руководитель департамента инфраструктурных решений компании «Инфосистемы джет».

В функции «Штурвала» входит создание и управление кластерами контейнерной оркестрации, сетевыми доступами к прикладным сервисам и доступом к ресурсам кластера на основе ролевой модели. Также с помощью платформы можно осуществлять мониторинг состояния системных компонентов кластеров и прикладных сервисов, настраивать различные конфигурации с учетом требований ИБ.

«На рынке жесткий дефицит ИТ-специалистов, и это порождает потребность компаний в готовых решениях по управлению контейнерами. Особенно они нужны крупным заказчикам, развивающим инфраструктуру On-premise с большим количеством кластеров, которыми нужно централизованно управлять, — сказала Мария Беляева, директор по развитию продуктов «Лаборатории числитель». — С помощью нашей платформы за счет высокой автоматизации компании смогут сфокусироваться на создании цифровых продуктов и не тратить время на адаптацию, эксплуатацию и поддержку платформы».

Платформа «Штурвала» доступна к тестированию в лаборатории российских решений «Инфосистемы джет» Jet RuLab.