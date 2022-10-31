DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что система управления знаниями Plus7 MayaK стала доступна в облаке #CloudMTS. С помощью облачного сервиса клиент получит возможность развернуть базу знаний компании за несколько кликов. Это позволит в краткий срок создать единое пространство, где будут в структурированном виде храниться все актуальные для организации знания, обеспечить сотрудников быстрым доступом к актуальной версии знаний, упростить и ускорить большинство бизнес-процессов. Решение особенно актуально для организации работы колл-центров, отделов продаж, технической поддержки, HR и маркетинга. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Plus7 MayaK – решение класса KMS (Knowledge Management System), разработанное российской компанией Data Инновации и включенное в Единый реестр российского ПО (запись № №14349 от 26.07.2022). Эксклюзивным поставщиком решения является компания DIS Group. Система включает в себя обновляемый каталог знаний (статьи, полезные ссылки, документы и т.д.) и возможности поиска ответа на поставленный вопрос вне зависимости от его формулировки.

«Наше решение актуально для любых отраслей, в том числе и таких, где встречается очень сложная, специфическая терминология – например, для банковского дела или фармацевтики. В любой аптеке представлены сотни, если не тысячи лекарств. Как найти среди них нужное – по торговому названию? Действующему веществу? А может быть, просто задать в поиске нужную категорию – например, «обезболивающее»? Каким бы ни был запрос, система управления знаниями сформирует релевантную выдачу и предложит именно те препараты, которые нужны, причем сделает это через любой канал, будь то поисковая строка на сайте аптеки, чат-бот или внутренняя система, в которой работают провизоры», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Plus7 MayaK интегрируется с корпоративными порталами, CRM-системами, картами и навигаторами, электронным документооборотом и другими. Решение поддерживается на российских операционных системах Astra Linux / ALT Linux / RedOS и совместимо с базой данных PostgreSQL.

KMS-системы удобно использовать для подготовки ответов на вопросы клиентов, обучения новых сотрудников, управления проектами. Преимущества работы с системой в облаке #CloudMTS – быстрая установка и возможность гибко масштабировать решение. К примеру, администратор может сначала подключить к системе сотрудников отдела продаж, а позже дать доступ специалистам технической поддержки.

«Мы постоянно расширяем портфель партнерских решений, чтобы наши заказчики могли пользоваться всеми сервисами через одного провайдера. Почти половина продуктов партнеров, доступных в облаке #CloudMTS, подходит для решения задач любого бизнеса независимо от масштаба и отраслевой специфики. В их числе и система управления знаниями Plus7 MayaK, с помощью которой можно организовать работу контакт-центра, повысить эффективность отдела продаж и улучшить качество обслуживания», – сказала Анастасия Кулина, руководитель партнерских программ #CloudMTS.

***

#CloudMTS входит в топ-5 ведущих облачных провайдеров России, по данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики IaaS 2022». Виртуальная инфраструктура сервис-провайдера распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС.

DIS Group – компания, предлагающая решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям. В числе клиентов компании: «Триколор ТВ», ivi.ru, «Тинькофф банк» и др.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.