CraftTalk представляет версию своей платформы для сетевого бизнеса

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», объявляет о расширении своей продуктовой линейки. Компания создала решение своей платформы для сетевого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

«Достаточно много направлений бизнеса в мире используют сетевую модель построения сбыта и продаж. Она используется в страховых компаниях, бьюти- и БАД-индустриях, турбизнесе, франшизах, некоторых сегментах финансовых услуг, продаже стройматериалов и пр. Потребность в правильной коммуникации в крупной сети очень велика. Необходимо проводить постоянное обучение и сертификацию агентов, доносить до них последние данные по новинкам производства, отвечать на бизнес-вопросы агентов разного уровня, а также проводить максимально корректное консультирование для конечных потребителей. Каждое из направлений коммуникации замыкается на отдельные линии экспертной поддержки и сегменты базы знаний. Платформа CraftTalk отлично отвечает всем этим запросам и позволяет выстроить все многоуровневые коммуникации просто и без потерь запросов от всех агентов, независимо от того, каким каналом удобно пользоваться тому или иному партнеру сети (чатом на сайте, мессенджером, сообщениями в социальных сетях, электронной почтой)», - сказал Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.

CraftTalk – это полностью российская ИИ-платформа платформа управления знаниями и текстовыми коммуникациями для поддержки, маркетинга и продаж с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Платформа создана для оказания услуг контакт-центра в текстовом режиме, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. В составе решения: омниканальный чат-центр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у сотрудников и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге ИИ помогает сотрудникам, повышая скорость и качество поддержки.

Решение для компаний, строящих сеть продаж по агентской модели, включает в себя несколько модулей. Компании могут приобрести как комплексное решение, так и каждый модуль по отдельности. Решение может быть развернуто в ИТ-контуре компании или на базе облачной платформы.

Первый основополагающий модуль – база знаний или система управления знаниями – CraftTalk KMS. Он представляет собой базу данных, которая хранит, распределяет и управляет всей собранной корпоративной информацией. CraftTalk KMS замещает такие зарубежные продукты как Confluence, Notion, Zendesk. Компании могут использовать его как верифицированный омниканальный источник знаний по всем необходимым вопросам (внутренние процедуры компании, HR-информация и иерархическая система сети, бизнес-процессы, информационная система по схеме агентских вознаграждений, информация о продуктах, быстрый доступ к информации через чат, рассылки новостей, рабочий инструмент для корпоративного колл-центра и текстового помощника на базе искусственного интеллекта).

Второй модуль – омниканальное текстовое взаимодействие с сетью агентов. Если сетевая коммуникация с агентами организована внутри портала для агентов, то интеллектуальный помощник от CraftTalk помогает агентам найти нужные ответы во внутренней базе знаний компании, подтягивая статьи по ключевым словам запроса. Также в модуле есть уникальный функционал общения агентов с экспертом компании, отвечающем за ту или иную тематику. Если ответа на вопрос в базе знаний нет, то вопрос может быть переадресован напрямую в корпоративный мессенджер нужному специалисту. Причем интеграция с корпоративным защищенным мессенджером может быть выполнена бесшовно, и вопрос поступит эксперту напрямую так, чтобы у него не было необходимости заходить на агентский портал или в почту, проверяя накопившиеся вопросы. Ответ тем же путем отправляется агенту, а также автоматически попадает в нужный раздел базы знаний.

Третий модуль – омниканальная текстовая коммуникация с физическими лицами (конечными потребителями). Он помогает объединить текстовые коммуникации сотрудников контакт-центра компании через чат на сайте, в различных мессенджерах, группах в соц.сетях, по электронной почте в единое пространство. Особенность решения – работа в едином пространстве, где не теряется ни одно сообщение, а операторам на помощь приходит чат-бот с искусственным интеллектом. Бот постоянно обучается на живых диалогах операторов и по статистике помогает отвечать на 70% рутинных вопросов клиентов. Кроме того, бот на связи 24х7, и если операторы заняты, то оперативно запрашивает у клиента предварительные вопросы по обращению. В результате, когда оператор освобождается, у него уже есть вся необходимая информация о запросе потребителя, а клиент чувствует, что компания находится на связи с первых минут обращения.

Большинство сценариев работы того или иного бота ответственные сотрудники компании могут формировать без помощи ИТ-специалистов, благодаря технологии no-code. В CraftTalk встроен интуитивно понятный графический редактор сценариев (скриптов).

Также важной частью страховой-версии платформы CraftTalk является возможность ее установки из облака по SaaS-модели, что существенно снижает CAPEX, а также кратно увеличивает возможность мгновенного масштабирования под текущие задачи бизнеса.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-ценр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. Платформу CraftTalk уже внедрили крупнейшие контакт-центры, банки и логистические компании. Продукты компании внесены в Единый реестр российского ПО и успешно заменяют зарубежные аналоги в рамках процессов импортозамещения.