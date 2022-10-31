Более 27 тыс. госслужащих Омской области переходят на российское ПО «Мой офис»

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о поставке ПО «Мой офис стандартный» правительству Омской области. Новое офисное ПО будет установлено на рабочих компьютерах более 27 тыс. сотрудников всех органов власти и подведомственных учреждений правительства Омской области. Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис».

Закупка российского офисного ПО «Мой офис» прошла в рамках программы импортозамещения и позволила государственным служащим Омской области быстро и без остановки работы с документами начать переход на отечественный софт. Внедрение ПО осуществляет партнер «Мой офис» – омский системный интегратор компания DA.

«Мой офис стандартный» включен в реестр отечественного ПО и полностью соответствует условиям технического задания проведенного аукциона. В состав продукта входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, а также почтовый клиент для операционных систем Windows и Linux. Кроме того, «Мой офис стандартный» содержит набор шрифтов XO_Fonts – метрических аналогов наиболее распространенных в делопроизводстве иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в офисном ПО сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов.

«Переход на отечественное ПО — это важная общегосударственная задача, которую поставил премьер-министр Михаил Мишустин. В регионе внедряется отечественный софт как на крупных промышленных предприятиях, так и в бюджетных организациях. Кроме того, разработан широкий спектр мер поддержки для развития российских информационных технологий. В Омской области по льготной программе приобретено 4852 лицензий отечественного ПО более 1700 предприятиями малого и среднего бизнеса», – отметил первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

«Переход сотрудников органов исполнительной власти Омской области на российское ПО – шаг в сторону создания безопасной ИТ-инфраструктуры всего региона. Мы понимаем, как непросто бывает пользователям и инженерам, обслуживающим софт, разобраться в новом для себя ПО. Поэтому “Мой oфис” оказывает всестороннюю поддержку региону при переходе на наше решение – мы предоставляем государственным служащим Омской области техническую поддержку наших специалистов на протяжении трех лет», – отметил Павел Калякин, генеральный директор «Мой офис».

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«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. «Мой офис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г.. Более 4900 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мой офис». В партнерскую сеть компании входит более 2200 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.