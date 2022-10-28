Softline представила новую платформу по сбору данных в режиме реального времени

ГК Softline представила новое решение для управления и обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры – ITMan Discovery. Платформа открывает новые возможности для ITAM. Ключевая особенность – сбор данных с конечных устройств в режиме реального времени и улучшение CMDB за счет искусственного интеллекта. При интеграции с Service Desk-платформами можно уточнять данные о текущей конфигурации ИТ-актива в реальном времени.

ITMan Discovery собирает данные менее чем за 10 секунд со 100 тыс. устройств без перегрузки каналов данных и управляющего сервера. Это возможно благодаря нулевой архитектуре платформы, которая строится всего на двух компонентах: агент и сервер, что обеспечивает высокую скорость сбора данных и экономию на «железе». Благодаря ITMan Discovery у ИТ-подразделения всегда будет актуальная информация о состоянии активов.

На базе платформы строятся три продукта: Asset Inventory Manager для управления ИТ-активами, Configuration Manager для управления конфигурациями, Protection Manager для обеспечения информационной безопасности.

Также на платформе представлены отраслевые решения. Первое предназначено для автоматизации ITSM-процессов, где ITMan Discovery является поставщиком нормализованных данных для CMDB при интеграции с Service Desk-платформами. Второе – для автоматизации контроля удаленных рабочих мест сотрудников колл-центров.

«Сегодня компании используют разные системы для поиска и идентификации, поэтому сложно получать достоверные данные из разных источников и идентифицировать их. Чтобы решить эту проблему, мы разработали единую платформу ITMan Discovery для управления ИТ-инфраструктурой. Она проводит сбор данных из разных источников в режиме реального времени. При этом платформа работает по принципу "запустил и забыл", что является еще одним преимуществом решения», – сказал Василий Гурев, руководитель проекта ITMan Discovery (ГК Softline).