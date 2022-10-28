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LDM.LanDocs в регионах: «С-консалтинг» стал официальным партнером «Ланит»

«Ланит» и ИТ-аутсорсинговая компания «С-консалтинг» заключили партнерское соглашение о продаже LDM.LanDocs в регионах России.

«С-консалтинг» будет распространять лицензии и внедрять коробочную версию LDM.LanDocs в субъектах России с населением от 500 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Для выполнения этой задачи компания собрала проектную команду, которая включает в себя консультантов по внедрению, разработчиков, менеджеров по продажам, юристов по 44-ФЗ и специалистов по продвижению. Со своей стороны, сотрудники «Ланит» провели детальное обучение данной команды.

«Наше сотрудничество позволит объединить компетенции “Ланит” как разработчика цифровых продуктов и “С-консалтинг” как опытного игрока рынка консалтинговых услуг для обеспечения технологической независимости уникального сегмента рынка», - сказал Сергей Сухинин, директор по развитию партнерской сети.

«Формирование такой профессиональной команды поможет нам достичь высокого уровня качества сервисной поддержки клиента по всем направлениям: консультирование, внедрение, доработка, настройка, юридическое сопровождение и техническая поддержка», - отметил основатель и исполнительный директор компании «С-консалтинг» Евгений Сафронов.

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«С-консалтинг» работает на рынке ИТ с 2000 г. Основные направления: ИТ-аутсорсинг, HR-консалтинг и ресурсный менеджмент. Командой компании реализованы проекты для заказчиков из России, стран СНГ, Китая, Австралии, США, Австрии, Японии, Испании.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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