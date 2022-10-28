Фонд «Не напрасно» и «Сберздоровье» запускают онлайн-консультации по онкологическим заболеваниям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Теперь на платформе сервиса «Сберздоровье» (входит в индустрию здоровья «Сбера») в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении различных форм рака врачам, «выпускникам» Высшей школы онкологии – экспертам благотворительной платформы для онкологических пациентов и их близких «Все не напрасно». Все они придерживаются принципов доказательной медицины, руководствуются международными протоколами и рекомендациями. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Каждому обратившемуся петербуржцу или жителю Ленинградской области специалисты в режиме онлайн ответят на волнующие вопросы, помогут с расшифровкой результатов анализов, расскажут о возможных побочных эффектах, осложнениях и методах лечения, подскажут, какие обследования можно пройти. В Санкт-Петербурге и области выпускники Высшей школы онкологии уже помогли более чем 1400 пациентам.

Консультации проходят онлайн, в формате традиционного врачебного приема и длятся около 40-50 минут каждая. По итогам общения с врачом пациент получает подробные рекомендации и возможность три раза бесплатно обратиться к медицинскому советнику, который поможет с любыми организационными вопросами: например, найти лекарство, организовать обследование, помочь в оформлении льгот и квот.

Стоимость консультации от 3000 руб., однако каждый пользователь может перевести и более крупную сумму по своему желанию. Вырученные средства будут направлены на оплату услуг врачей, административные затраты и техническую поддержку проекта. Минимум 500 руб. с каждого чека пойдут на развитие проектов для пациентов и их близких: обучение онкологов, программы профилактики рака, поддержку бесплатной справочной службы «Просто спросить».

«Нас регулярно спрашивают о возможности получить личную консультацию у экспертов, с которыми сотрудничает фонд. Иногда люди даже приезжают в наш офис! Но наши эксперты – практикующие врачи, которые активно работают в крупных медицинских центрах. И они, конечно, не сидят у нас в офисе, а отвечают на вопросы, пишут статьи и комментарии в удобное для них время. Часто это нерабочее время», – сказала руководитель группы проектов «Все не напрасно» Наталья Хилько.

Бесплатно задать вопросы врачу фонда по-прежнему можно через онлайн-справочную «Просто спросить». В этом случае нужно заполнить заявку на сайте и подождать письменного ответа от одного из специалистов в течение трех дней на электронную почту. Как показывает практика, такой формат общения с экспертом эффективен, но подходит не во всех случаях.

«Иногда людям, которые к нам обращаются, недостаточно письменных ответов на их вопросы. Бывает, что вопросов очень много и они появляются с каждой буквой новой информации. И хочется иметь возможность задать все эти вопросы сразу конкретному врачу. Кому-то важно видеть эксперта, с которым он общается, а кто-то хочет получить заключение по итогам обращения, чтобы пойти с этим документом к своему врачу. Для этих и других случаев мы организовали видеоконсультации с экспертами, которым доверяет фонд, на платформе “Сберздоровье”», – отметила Наталья Хилько.

«Специалисты из разных уголков страны, работающие по принципам доказательной медицины, видят своей целью развитие онкологической помощи в России. А мы в “Сберздоровье” работаем, чтобы делать качественную медицинскую помощь доступной с помощью цифровых технологий. Мы решили объединить экспертизу лучших онкологов и наши возможности, чтобы каждый мог обратиться за консультацией экспертов, вне зависимости от своей географии», — сказала директор по маркетингу медицинского онлайн-сервиса «Сберздоровье» Юлия Калинцева.

Записаться на консультацию можно через личный кабинет на платформе «Сберздоровье», а также через приложение «Сберздоровье»: в этом случае во вкладке «Каталог» ищите карточку «Не напрасно», а затем выбирайте врача и подходящее время.

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Фонд медицинских решений «Не напрасно» — некоммерческая организация, которая с 2010 г. реализует системные проекты в области российской медицины. Основные проекты фонда: онлайн-справочная для онкологических пациентов и их близких «Просто спросить», первая в России грантовая программа для талантливых онкологов Высшая школа онкологии, научно-популярное СМИ о доказательной медицине и профилактике различных заболеваний «Профилактика медиа», «Скрин» — система персональных рекомендаций по профилактике рака и справочник ONCOWIKI. Все сервисы фонда объединены в рамках портала «Все не напрасно», доступны для каждого.

Компания «Сберздоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc. На площадке представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу онлайн, телемедицина, дистанционный мониторинг пациентов с ХНИЗ. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 6000 частных клиник.