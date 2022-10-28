CorpSoft24 внедрила систему мониторинга рабочего времени REWTAS в «Газпром теплоэнерго»

Компания CorpSoft24 завершила проект внедрения системы мониторинга рабочего времени REWTAS в головном офисе АО «Газпром теплоэнерго» в Петербурге. Решение позволит повысить эффективность работы персонала, в частности, в процессе подготовки регламентированной и управленческой отчетности. Пилот стартовал в феврале 2022 г., в октябре система была передана в промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

АО «Газпром теплоэнерго» – российский теплоэнергетический холдинг. Компания объединяет 21 региональное предприятие, обеспечивая работу 1143 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 10 тыс. Гкал/ч. в 20 регионах России.

«С помощью REWTAS в компании упрощается реализация управленческого цикла: планирование и исполнение задач, контроль и корректировка планов. На данный момент система внедрена в бухгалтерский блок, в ближайшее время планируется подключение финансово-экономического подразделения головного офиса», — отметил главный бухгалтер «Газпром теплоэнерго» Михаил Лычагов.

REWTAS (Remote Employee Working Time Accounting System) собирает и учитывает данные о фактически отработанном времени сотрудника. В апреле 2021 г. эта система была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«В REWTAS заложены различные механизмы учета рабочего времени, система гибко настраивается под требования компании. В подразделении “Газпром теплоэнерго” мы применили тайм-трекинг. Он подразумевает, что исполнитель делает соответствующие отметки, когда начинает и заканчивает решать задачу. Таким образом, можно повысить эффективность планирования рабочего времени и оптимизировать процесс выполнения поставленной задачи», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

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Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет весь спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 300 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.