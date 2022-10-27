Webinar Group представила SaaS и on-premise решения для организации ВКС и онлайн-обучения

19 октября состоялась конференция TAdviser «IT Infrastructure Day 2022», посвященная построению ИТ-инфраструктуры российских компаний. На мероприятии выступили представители Уралсиба, ГСК «Югория», Уралхима и других крупных компаний страны. Свой доклад участникам представил руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings компании Webinar Group Владимир Карпенко.

В своем выступлении он рассказал о преимуществах российского сервиса Webinar Meetings и вариантах его развертывания, а также поделится кейсами компаний, которые успешно пользуются сервисами Webinar Group — Тинькофф, Аскон, BI Consult и Международная Гимназия «Сколково».

Стенд Webinar Group на IT Infrastructure Day 2022

«Существуют два варианта развертывания наших сервисов: SaaS (облачное) и on-premise (коробочное). Ключевое преимущество on-premise решения — полное соответствие требованиям информационной безопасности, — рассказывает Владимир Карпенко. — Этот вариант отлично подходит как крупным компаниям, так и государственным учреждениям, которые стремятся полностью обезопасить себя от утечки данных и служебной информации. Мы предлагаем две схемы развертывания внутри контура: с учетом требования информационной безопасности и с учетом резервирования. Причем развернуть внутри контура компании можно сразу все сервисы Webinar Group: Webinar Meetings, Webinar и We.Study. Это позволит одним решением закрыть все задачи онлайн-коммуникации и обучения».

Webinar Group продолжает активно участвовать в мероприятиях, посвященных современным российским IT-решениям. 1 ноября компания представит свой стенд на «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра».





