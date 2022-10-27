CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Цифровизация
|

В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры

«Яндекс» запустил категорию камеры в приложении «Умный дом с Алисой». Домашнее видеонаблюдение — одна из самых популярных опций для умных устройств у пользователей. С помощью камеры можно всегда проверить, как поживает домашний питомец, пока пользователь на работе, и контролировать ситуацию дома, пока хозяева в отъезде. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователю не нужно переключаться между разными приложениями для управления своим умным домом — все устройства есть в одном месте. Например, если сказать «Алиса, покажи видео с камеры на даче», ассистент выведет картинку на большой экран. Изображение с камер можно транслировать на устройство, работающее с «Модулем», умный телевизор «Яндекса» с «Алисой» или партнерский телевизор на платформе «Яндекс ТВ».

«Совместно с партнерами мы запустили долгожданную возможность видеостриминга в приложении “Умный дом с Алисой”. Сейчас мы работаем с камерами “Ростелеком”, Ivideon, Trassir и некоторыми другими. Камеры будут и дальше интегрироваться в умный дом, со временем мы расширим функциональность и добавим новые фичи», – сказал руководитель направления умного дома в «Яндексе» Марат Мавлютов.

Умный дом избавляет от рутинных дел и делает квартиру безопаснее. Он состоит из умных устройств — лампочек, розеток, пультов и бытовой техники, которая может выполнять работу по дому самостоятельно или по команде. С умным домом можно одной фразой выключить свет и обесточить электроприборы в квартире, прибраться с помощью робота-пылесоса, включить кондиционер и чайник по дороге домой, и сделать многое другое.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года

Отсрочка для ИТ-специалистов: что важно знать

Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах

Более 600 млн бумажных справок не пришлось предоставлять москвичам благодаря базовому регистру

Власти потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-учет налогов, которые навязывают россиянам

Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций

Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще