В Краснодарском крае и Астраханской области начали работу региональные операторы Фонда «Сколково»

Инновационный центр «Аквариум» в Краснодаре и Астраханский технопарк FABRIKA стали региональными операторами «Сколково». Таким образом, партнерская сеть Фонда охватила 23 субъекта России. Местные компании смогут подать заявки на статус резидента «Сколково» и получить доступ ко всем механизмам поддержки института развития.

Инновационный центр «Аквариум» формирует бизнес-сообщества в Краснодарском крае, содействует в создании и акселерации проектов. На площади 3,6 тыс. кв. м расположены смарт-офисы, лектории, переговорные комнаты, коворкинг и площадки для проведения мероприятий. С 2019 г. резидентами «Аквариума» стали более 300 представителей МСП и свыше 2000 человек получили поддержку в развитии проектов. В 2022 г. центр совместно с Фондом развития инноваций Краснодарского края объединил более 2400 участников и 135 стартапов в рамках проекта «Воронка инновационных стартапов».

Сергей Бураков, генеральный директор АНО «Иннокуб»: «Краснодарский край — один из лидеров страны по предпринимательской активности. Мы уверены, что экспертиза и меры поддержки Фонда “Сколково”, проводниками которых в регионе теперь является центр, позволят развивать и дальше инновационный потенциал предпринимателей нашего региона, а также будут способствовать созданию высокотехнологичных производств, развитию научной сферы и разработке инноваций. Сейчас перед нашим центром стоит задача масштабирования, в том числе, дополнение центра производственными площадками для технологических стартапов, поэтому опыт старших коллег в сфере построения современного технопарка крайне ценен для нас».

Технопарк FABRIKA был открыт в 2012 г. и стал частью сети «Т.Парк». В 2019 г. на базе технопарка был создан ИТ-кластер для поддержки перспективных разработок в сфере информационных технологий. Сейчас резидентами «Т.Парка» FABRIKA являются 36 высокотехнологичных стартапов из Астраханской и соседних областей.

Евгений Сутковой, генеральный директор технопарка FABRIKA: «Поддержка инноваций — одно из ключевых направлений развития Астраханской области. Перед нашей страной сегодня стоит важная задача – за короткое время совершить прорыв во всех сферах жизни. Астраханский “Т.Парк” FABRIKA должен стать одной из “точек роста”, которые помогут реализовать задачи, стоящие перед Россией. Статус регионального оператора позволит привлечь инвестиции в проекты, получить доступ к сервисам Фонда, будет способствовать развитию бизнеса и, как следствие, активному экономическому росту в Астраханском регионе».

Открытие регионального оператора упростит для компаний получение статуса участника проекта «Сколково». Для них предусмотрены налоговые и таможенные льготы, в том числе НДС, налог на прибыль и налог на имущество в размере 0%. Кроме того, резиденты получат доступ к методологии, практикам «Сколково» и менторскую помощь, в том числе для выхода на международные рынки и получения грантов.

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково»: «Мы давно ведем работу, направленную на вовлечение Краснодарского края и Астраханской области в экосистему “Сколково”. Юг России – это важное направление для всей страны, регион является лидером по производству сельскохозяйственных товаров, развита инфраструктура перерабатывающей отрасли. Местоположение и климат способствовали развитию туристической индустрии, а также концентрации высокотехнологических ИТ-специалистов, участвующих удаленно в проектах по всему миру. Ранее региональный представитель “Сколково” вел работу по привлечению новых проектов в наш контур. Сейчас же мы усиливаем этот процесс, наделяя статусом региональных операторов Фонда в Краснодарском крае АНО “Иннокуб” (ИЦ “Аквариум”) и Технопарк FABRIKA. Верим, это качественно повлияет на развитие региона в целом».

В общей сложности из более 3300 резидентов «Сколково» региональную прописку имеют более 1500 компаний. В 2021 г. их выручка показала рост более чем в два раза к 2020 г. – 38,4 млрд руб. против 18,4 млрд руб. в 2020 г.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.