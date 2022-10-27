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ГК «Формула» запустила программу для новых предприятий «ERP-аутсорсинг»

ГК «Формула», системный интегратор в сфере автоматизации и реинжиниринга бизнес-процессов, запустила программу для новых предприятий и производственных стартапов «ERP-аутсорсинг».

Примерно за 6 месяцев в рамках данной программы команда специалистов ГК «Формула» из 4-5 человек проведет комплекс работ, среди которых: оптимальное моделирование номенклатуры и оптимизация нормативно-справочной информации для выявленных целей проекта автоматизации; настройка документооборота и разработка его графика на предприятии-заказчике; консультации по производственному планированию и снижению налоговых рисков; внедрение типовой ERP-системы на платформе «»; обучение сотрудников предприятия по работе с ERP-системой.

«Как правило, перед новыми производственными компаниями стоят амбициозные цели и задачи по цифровизации бизнес-процессов, которые необходимо оперативно решать, но делать это пока некому, штат персонала ограничен и не имеет должного опыта. Для таких ситуаций мы и разработали специальную программу «ERP-аутсорсинг»: все работы по внедрению ERP-системы проведут наши опытные специалисты, которых можно взять у нас «в аренду», и они обязательно обучат сотрудников заказчика, как работать с уже установленной системой», – отметила генеральный директор группы компаний «Формула» Ольга Васильева.

Программа «ERP-аутсорсинг» позволяет производственному стартапу сэкономить время и деньги на внедрение ERP-системы, уменьшить затраты на содержание штатного дорогостоящего персонала, получить необходимый бизнес-результат силами внешней команды, повысить эффективность основной деятельности предприятия и избавиться от выполнения непрофильных функций.

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