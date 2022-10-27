Docrobot обновил платформу ЭДО

Docrobot обновил платформу электронного документооборота. Улучшенные функции платформы позволяют ускорить подготовку документов, упростить работу с «Честным знаком», а также помогают сэкономить время на поиск нужных документов.

В объёмно-сортовом учёте появилось (ОСУ) автозаполнение. Обновление позволяет быстро и легко сформировать универсальные передаточные документы (УПД) с указанием сведений по маркированным товарам на основании EDI документа или с нуля. Платформа автоматически заполнит поля для регулярных выражений формата [02][GTIN][37][количество] в потребительской единице, подлежащей маркировке. В шаблоне csv для товарного справочника также добавили два новых параметра: признак ОСУ и GTIN потребительской упаковки. Автозаполнение ускоряет подготовку документов, а значит, и передачу сведений в «Честный знак» по объёмно-сортовому учёту.

Фильтрация по статусам позволяет сортировать отправленные документы в зависимости от того, как их обработал «Честный знак». Фильтры можно выбрать из выпадающего меню. Для операций с ошибками тоже предусмотрены фильтры. Опция упрощает работу с «Честным знаком»: можно оперативно отслеживать ошибки и вовремя предоставлять документы по товарам, на которых распространяется маркировка.

Поиск по инфополям позволяет легко находить документы по ключу (отправитель, получатель, номер накладной, номер акта, глобальный номер места нахождения (GLN) грузополучателя) и заданному значению (номер заказа, код материала, штрихкод) — дополнительным атрибутам в УПД. Нужно просто ввести данные в соответствующих строках, и платформа выдаст все документы, у которых ключ и заданное значение совпадают с указанными. Чтобы сбросить фильтр, достаточно изменить настройки поиска.