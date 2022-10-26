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Спрос на облачные бизнес-решения МТС в Свердловской области вырос в шесть раз

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала в Свердловской области значительный рост спроса на решения #CloudMTS со стороны бизнеса. За первые десять месяцев 2022 г. облачный провайдер успешно реализовал в регионе в шесть раз больше проектов с применением облачных технологий, чем годом ранее, а объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке #CloudMTS вырос почти в десять раз в сравнении с тем же периодом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее активно облачные сервисы в 2022 г. подключали логистические компании – таких клиентов в регионе почти 40% от общего числа заказчиков, в их числе – крупнейшие сервисы грузоперевозок и службы доставки. На втором месте – представители ритейла и e-commerce, на магазины приходится больше 20% от общего числа реализованных проектов. Среди активных потребителей облачных продуктов также можно назвать сферу услуг (17%) и строительные фирмы (11%). В числе клиентов появились и региональные банки, что говорит о росте доверия организаций к облачным решениям. Ранее финансовые учреждения предпочитали целиком полагаться на собственные серверные мощности.

Уральский бизнес стремится компенсировать издержки, вызванные ростом стоимости нового вычислительного оборудования, за счет организации ИТ-инфраструктуры в облаке МТС. Компании переносят в облако базы данных, интернет-магазины, учетные системы, клиентские онлайн-порталы, также тестовые среды для разработки новых сервисов. Около половины заявок на облачные сервисы МТС в Свердловской области в 2022 г. было продиктовано поиском решений информационной безопасности: защиты от DDoS-атак, защитой веб-приложений (услуга WAF Premium), а также комплексных услуг безопасности. Малый бизнес региона использует приложения на базе технологий «» в облаке. Например, для автоматизации задач бухгалтерии, налогового учета, HR.

«Настоящим хитом 2022 г. у наших клиентов стали продукты, позволяющие организовать удаленную работу. В Свердловской области количество запросов бизнеса на подключение VDI – виртуальных рабочих столов – увеличилось в несколько раз. Для сотрудников компаний такие решения дают доступ к корпоративным системам с любого устройства, что позволяет комфортно работать из дома. А бизнесу VDI дает возможность сократить затраты на аренду офиса и покупку оборудования. При этом все данные надежно защищены от несанкционированного доступа», — сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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